Лавров заявив про домовленість із Рубіо щодо нових консультацій між Росією та США

Сергій Лавров. Фото: УП

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров повідомив, що наступний раунд російсько-американських консультацій, присвячених «усуненню подразників» у двосторонніх відносинах, запланований на осінь.

Про це він сказав під час пресконференції на полях Генасамблеї ООН, пише «Інтерфакс».

— Вже було два раунди. Третій ми з держсекретарем США Марко Рубіо домовилися провести цієї осені, — заявив міністр ЗС Росії.

Нещодавно Лавров і Рубіо зустрілися на полях 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. За повідомленнями російських ЗМІ, переговори тривали понад 50 хвилин.

У Держдепартаменті США підтвердили факт зустрічі, зазначивши, що Марко Рубіо повторив заклик президента США Дональда Трампа до Росії «припинити вбивства» та зробити «суттєві кроки для досягнення довгострокового врегулювання російсько-української війни».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що не визнає окуповані території як російські. Водночас, якщо завтра буде припинення вогню, він готовий погодитися на тимчасову зупинку бойових дій на нинішній лінії фронту, а повернення українських земель відбуватиметься пізніше дипломатичним шляхом.