«Ми не хочемо бути американцями або данцями», — лідери гренландських партій зробили спільну заяву

Краєвид на місто Маніїтсок, що в Гренландії. Ілюстраційне фото: Unsplash / Visit Greenland / Filip GieldaКраєвид на місто Маніїтсок, що в Гренландії. Ілюстраційне фото: Unsplash / Visit Greenland / Filip Gielda

Лідери п’яти політичних партій, представлених у парламенті Гренландії, оприлюднили спільну заяву на тлі заяв і намірів США щодо посилення контролю над островом.

Про це повідомляє суспільна радіостанція Kalaallit Nunaata Radioa.

У заяві політики наголосили, що прагнуть «припинити зневажливе ставлення США до країни» та підкреслили: майбутнє Гренландії має визначати виключно гренландський народ.

«Ми не хочемо бути американцями, ми не хочемо бути данцями — ми хочемо бути гренландцями», — заявили парламентарі.

Вони також зазначили, що Гренландія є демократичною державою, у якій обрані політики співпрацюють як зі Сполученими Штатами, так і з іншими західними країнами. За їхніми словами, така співпраця триватиме й надалі.

«Протягом останніх років ми посилили нашу міжнародну відповідальність і участь у світових процесах. Ми діємо на основі міжнародних принципів, що ґрунтуються на взаємній повазі та діалозі, і продовжуватимемо цей курс», — йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Раніше заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Слід зазначити, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

