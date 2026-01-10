 Трамп заявив, що США мають володіти Гренландією, інакше її захопить Росія чи Китай

Трамп заявив, що США мають володіти Гренландією, інакше її захопить Росія чи Китай

Президент США Дональд Трамп. Ілюстраційне фото: Kevin Dietsch / Getty ImagesПрезидент США Дональд Трамп. Ілюстраційне фото: Kevin Dietsch / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні володіти Гренландією, аби не допустити її захоплення Росією або Китаєм.

Про це він розповів під час розмови із журналістами 9 січня, пишуть BBC та Reuters.

За чинними міжнародними договорами США мають право розміщувати в Гренландії будь-яку кількість військ. Водночас Дональд Трамп вважає, що чинні угоди про оренду не гарантують належного захисту острова.

«Ви захищаєте право власності, а не оренду. І ми повинні захищати Гренландію. Якщо ми цього не зробимо, це зробить Китай або Росія», — заявив американський президент.

Він також зазначив, що США можуть отримати контроль над Гренландією «легким» або «важким» шляхом. Раніше в Білому домі заявляли, що надають перевагу купівлі острова, однак не виключають і силового варіанту.

«Ми збираємося щось зробити з Гренландією — подобається їм це чи ні. Якщо ми цього не зробимо, росія або Китай захоплять її, а ми не хочемо мати їх своїми сусідами», — додав Дональд Трамп.

Водночас він наголосив, що «любить народи Китаю та Росії», але не хоче, щоб ці країни мали безпосередню присутність поблизу США через Гренландію.

Раніше заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер заявляв, що Вашингтон вважає Гренландію необхідною складовою американської системи безпеки та наполягає на її входженні до складу Сполучених Штатів. При цьому він не став виключати можливість силового сценарію.

Нагадаємо, що прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен вважає, що заяви президента США Дональда Трампа щодо Гренландії є серйозними і їх не варто сприймати як риторику.

