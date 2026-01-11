 Весілля з феєрверком: біля Буковеля чоловік запустив салют

Біля Буковеля чоловік запустив салют, святкуючи весілля друзів

У селі Поляниця на Івано-Франківщині правоохоронці відкрили кримінальне провадження через запуск салюту поблизу курорту Буковель. Інцидент кваліфікували як хуліганство.

Про це повідомили у поліції Івано-Франківщини.

Увечері 10 січня в соціальних мережах поширили відео з феєрверками неподалік курорту. Поліція оперативно відреагувала на повідомлення та вже приблизно за годину встановила особу чоловіка, який запускав піротехніку.

Ним виявився 42-річний іноземець. Під час спілкування зі слідчими він пояснив, що салют був способом привітати друзів із одруженням — компанія разом приїхала на відпочинок.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство.

Заборона на використання піротехніки під час війни

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївської області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня 2025 року був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.

Станом на січень 2026 року, згідно з даними Опендатабот, Одещина в лідерах по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.

