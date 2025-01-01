  • середа

    1 січня, 2025

  • 6.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 1 січня , 2025 середа

  • Миколаїв • 6.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

Фото: DesignecologistУ Миколаєві 1 січня невідомі запустили салюти. Фото: Designecologist

Вночі 1 січня в одному з районів Миколаєва невідомі запустили феєрверки.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Правоохоронці зазначили, що про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Наразі для встановлення усіх обставин направлено наряди поліції.

«Звертаємось до можливих свідків, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, повідомити на спецлінію 102», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в новорічну ніч у Снігурівці місцевий житель запустив салюти

Що загрожує за порушення в новорічну ніч?

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Для українців, які попри заборони використовуватимуть піротехніку під час війни, може настати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 182 КУпАП, порушення вимог нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях тягне за собою штраф від 85 до 225 гривень, а для суб'єктів господарської діяльності — від 225 до 510 гривень.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Вознесенську чоловік жбурнув «коктейль Молотова» у двір сусідів
На Миколаївщині затримали підозрюваного у смертельній аварії
Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві
Реклама

Читайте також:

новини

Мир не може настати за принципом «почнімо з чистого аркуша». Зеленський привітав українців з 2025 роком

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Кіма з’явиться радник з питань взаємодії з військовими та обміну полоненими

Аліна Квітко
новини

Кім розказав про підтримку миколаївського баскетболу та плани виходу у Суперлігу

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві відбулась премʼєра танцювального шоу «Чікаго»

Володимир Коваль
новини

«Фінансування немає, але ми боремося», — Кім про будівництво мікрорайону для переселенців у Первомайську

Юлія Бойченко

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Невідомі підпалили двері синагоги у Миколаєві
На Миколаївщині затримали підозрюваного у смертельній аварії
У Вознесенську чоловік жбурнув «коктейль Молотова» у двір сусідів

Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?

Аліса Мелік-Адамян

Росіяни атакували Херсон — загинув волонтер

З 1 січня Україна зупинила транспортування російського газу