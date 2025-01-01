Запускали салюти у новорічну ніч: поліція Миколаєва розшукує причетних

У Миколаєві 1 січня невідомі запустили салюти. Фото: Designecologist

Вночі 1 січня в одному з районів Миколаєва невідомі запустили феєрверки.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

Правоохоронці зазначили, що про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Наразі для встановлення усіх обставин направлено наряди поліції.

«Звертаємось до можливих свідків, які володіють будь-якою інформацією про обставини події, повідомити на спецлінію 102», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, минулого року в новорічну ніч у Снігурівці місцевий житель запустив салюти.

Що загрожує за порушення в новорічну ніч?

Як відомо, під час дії воєнного стану в Україні заборонений продаж та використання піротехніки. За порушення можна отримати штраф від 17 до 34 тисяч гривень.

Для українців, які попри заборони використовуватимуть піротехніку під час війни, може настати не лише адміністративна, а й кримінальна відповідальність. Відповідно до статті 182 КУпАП, порушення вимог нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму або правил дотримання тиші у населених пунктах та громадських місцях тягне за собою штраф від 85 до 225 гривень, а для суб'єктів господарської діяльності — від 225 до 510 гривень.