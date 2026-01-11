У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк

У Південноукраїнську запустили феєрверк у дворі будинку. Фото: grad.ua, для ілюстрації

У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверк у дворі багатоповерхового будинку.

Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, інформація про використання піротехніки з’явилася ввечері 10 січня у соціальних мережах, після чого її зафіксували поліцейські. Працівники місцевого відділку встановили місце запуску салюту — один із дворів багатоповерхівок на проспекті Незалежності.

На місці правоохоронці знайшли тубус від феєрверка. Поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до інциденту.

«Подібні дії створюють небезпеку для громадян, можуть спричинити паніку серед населення та дезорієнтувати сили оборони», — зазначили у поліції.

Заборона на використання піротехніки під час війни

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївської області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня 2025 року був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.

Станом на січень 2026 року, згідно з даними Опендатабот, Одещина в лідерах по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.