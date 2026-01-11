 У Південноукраїнську запустили феєрверк у дворі будинку

  • неділя

    11 січня, 2026

  • -6.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -6.3° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк

У Південноукраїнську запустили феєрверк у дворі будинку. Фото: grad.ua, для ілюстраціїУ Південноукраїнську запустили феєрверк у дворі будинку. Фото: grad.ua, для ілюстрації

У Південноукраїнську, що на Миколаївщині, правоохоронці встановлюють осіб, які запустили феєрверк у дворі багатоповерхового будинку.

Про це повідомили у Національній поліції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, інформація про використання піротехніки з’явилася ввечері 10 січня у соціальних мережах, після чого її зафіксували поліцейські. Працівники місцевого відділку встановили місце запуску салюту — один із дворів багатоповерхівок на проспекті Незалежності.

Реклама

На місці правоохоронці знайшли тубус від феєрверка. Поліцейські проводять заходи для встановлення осіб, причетних до інциденту.

«Подібні дії створюють небезпеку для громадян, можуть спричинити паніку серед населення та дезорієнтувати сили оборони», — зазначили у поліції.

Заборона на використання піротехніки під час війни

Загалом за використання піротехніки в Україні під час війни зазвичай карають штрафами. Залежно від обставин та тяжкості порушення, суди призначали різні штрафи: від 54 гривень до 34 тисяч гривень. Останній штраф за запуск феєрверків у 2024 році був призначений 31 жовтня на Харківщині — 85 гривень.

Проте був випадок, коли на Полтавщині за запуск піротехнікою порушнику присудили 40 годин громадських робіт. Так сталося, тому що чоловік раніше вже притягувався до адміністративної відповідальності — суд визнав це обтяжуючою обставиною.

Інший чоловік зі Снігурівки Миколаївської області розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.

Ще серйозніше покарання отримав чоловік з Одеси у лютому 2023 року — ув’язнення на 5 років та 3 місяці. В цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний у нього умовний термін.

Слід зазначити, що вночі 1 січня 2025 року був ще один випадок в одному із районів Миколаєва, невідомі запустили феєрверки. За словами правоохоронців, про подію їм стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Для встановлення усіх обставин на місце виїжджали наряди поліції.

Станом на січень 2026 року, згідно з даними Опендатабот, Одещина в лідерах по кількісті вироків за запуск салютів у воєнний час. Від початку повномасштабної війни українські суди винесли 63 вироки за використання піротехніки.

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі на Запоріжжі стався повний блекаут
Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років
Росія вперше застосувала проти України новий ударний дрон «Герань-5», — ГУР
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія вперше застосувала проти України новий ударний дрон «Герань-5», — ГУР
Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років
Вночі на Запоріжжі стався повний блекаут

ОСВІТА

Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років

1 година тому

Світла не буде понад 7 годин: графіки відключення на Миколаївщині 11 січня

Головне сьогодні