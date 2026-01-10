 Україна і США можуть підписати угоду про відбудову на $800 млрд, — медіа

  • субота

    10 січня, 2026

  • Похмуро

    Миколаїв

  • 10 січня , 2026 субота

  • Миколаїв • Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Україна і США можуть підписати угоду про відбудову на $800 млрд, — медіа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента УкраїниВолодимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента України

Під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі США та Україна планують підписати угоду про повоєнну відбудову України на суму близько 800 мільярдів доларів.

Про це пише The Telegraph із посиланням на західних чиновників

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися у швейцарському гірському курорті, де остаточно узгодять деталі угоди.

Реклама

Спочатку Володимир Зеленський планував приїхати до Білого дому вже наступного тижня. Однак європейські партнери з «Коаліції охочих» порадили перенести зустріч на форум у Давосі, назвавши його більш зручним майданчиком для переговорів із Трампом.

Українські посадовці кажуть, що угода передбачає залучення 800 мільярдів доларів на реконструкцію України протягом наступних 10 років.

Як зазначає The Telegraph, це може відкрити шлях для надання кредитів, грантів і приватних інвестицій. Очікується, що участь США у відбудові, зокрема в проєктах, підтримка яких близька Дональду Трампу, підвищить готовність президента США надати надійні гарантії безпеки.

За інформацією видання, угода базується на попередньому договорі про корисні копалини, підписаному минулого року, який забезпечив американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх проєктів у сфері видобутку в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.

Останні новини про: Війна в Україні

Зеленський закликав міські адміністрації не «тікати від проблем», а готуватися до атак РФ відповідальніше
Зеленський назвав Паризьку декларацію першим кроком до гарантій безпеки від Європи
У Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Києві оштрафували охоронця, який не пустив людей до підземного паркінгу під час обстрілів
Зеленський назвав Паризьку декларацію першим кроком до гарантій безпеки від Європи
Зеленський закликав міські адміністрації не «тікати від проблем», а готуватися до атак РФ відповідальніше

ПОЛІТИКА

Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

АВАРІЯ

Водій збив жінку та утік: на Миколаївщині поліція розшукує винуватця

5 годин тому

Куди в Миколаєві подіти новорічну ялинку після свят: що варто знати

Даріна Мельничук

Головне сьогодні