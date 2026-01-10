Україна і США можуть підписати угоду про відбудову на $800 млрд, — медіа

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Архівне фото: Офіс Президента України

Під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі США та Україна планують підписати угоду про повоєнну відбудову України на суму близько 800 мільярдів доларів.

Про це пише The Telegraph із посиланням на західних чиновників

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп планують зустрітися у швейцарському гірському курорті, де остаточно узгодять деталі угоди.

Спочатку Володимир Зеленський планував приїхати до Білого дому вже наступного тижня. Однак європейські партнери з «Коаліції охочих» порадили перенести зустріч на форум у Давосі, назвавши його більш зручним майданчиком для переговорів із Трампом.

Українські посадовці кажуть, що угода передбачає залучення 800 мільярдів доларів на реконструкцію України протягом наступних 10 років.

Як зазначає The Telegraph, це може відкрити шлях для надання кредитів, грантів і приватних інвестицій. Очікується, що участь США у відбудові, зокрема в проєктах, підтримка яких близька Дональду Трампу, підвищить готовність президента США надати надійні гарантії безпеки.

За інформацією видання, угода базується на попередньому договорі про корисні копалини, підписаному минулого року, який забезпечив американським інвесторам преференційний доступ до майбутніх проєктів у сфері видобутку в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

Нагадаємо, раніше голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що можливості укласти «гарну» мирну угоду з Росією наразі не існує — йдеться або про поганий чи дуже поганий варіант, або ж про відсутність угоди й продовження війни.