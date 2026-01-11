Росія чекала морозів, щоб нашкодити людям, — Зеленський про масовані обстріли України

Володимир Зеленський заявив про складну ситуацію в регіонах після ударів по інфраструктурі. Скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський заявив, що після серії російських атак по критичній інфраструктурі ситуація в багатьох регіонах України залишається складною.

Про це він написав у Facebook 11 січня.

За словами глави держави, протягом семи днів Росія застосувала проти України майже 1100 ударних дронів, понад 890 керованих авіаційних бомб і більш ніж 50 ракет різних типів, зокрема «Орєшнік».

Володимир Зеленський наголосив, що ці удари не мають жодного військового сенсу і спрямовані проти цивільного населення. Він зазначив, що російські війська били по енергетичній інфраструктурі та житлових будинках, свідомо обираючи час морозної погоди, аби погіршити умови життя людей.

Президент підкреслив, що такі дії є цинічним і навмисним терором Росії проти мирного населення України.

«Вони спеціально чекали морозної погоди, щоб зробити гірше для наших людей. Це свідомий, цинічний російський терор саме проти людей», — зазначив Володимир Зеленський.