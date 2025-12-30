МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна

Андрій Сибіга назвав фейком заяви РФ про удар по резиденції Путіна. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не надала жодних доказів нібито дронової атаки на резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Валдаї. У Києві наголошують, що ці заяви є вигадкою та частиною російської пропаганди.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України в нібито «нападі на резиденцію Путіна». І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було», — написав Андрій Сибіга.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Глава МЗС також заявив, що Україна була «розчарована та стурбована» реакціями окремих країн — зокрема ОАЕ, Індії та Пакистану, які висловлювали занепокоєння через подію, що насправді не відбулася. За словами Андрія Сибіги, жодна з цих держав не робила офіційних заяв, коли 7 вересня російська ракета влучила в будівлю українського уряду.

Міністр підкреслив, що поширення неправдивих заяв є типовою тактикою Кремля. Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва так само заперечувала плани нападу на Україну.

«Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету», — додав Андрій Сибіга.

Очільник українського МЗС закликав міжнародних партнерів не реагувати на неперевірені звинувачення, оскільки це шкодить мирному процесу, який останнім часом почав просуватися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрожує жорсткішою переговорною позицією.