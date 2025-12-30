 МЗС України назвало фейком заяви РФ про удар по резиденції Путіна

  • вівторок

    30 грудня, 2025

  • -2.1°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 30 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • -2.1° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

МЗС України: Росія досі не надала жодних доказів «атаки» на резиденцію Путіна

Андрій Сибіга назвав фейком заяви РФ про удар по резиденції Путіна. Фото: РБК-УкраїнаАндрій Сибіга назвав фейком заяви РФ про удар по резиденції Путіна. Фото: РБК-Україна

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія не надала жодних доказів нібито дронової атаки на резиденцію президента РФ Володимира Путіна у Валдаї. У Києві наголошують, що ці заяви є вигадкою та частиною російської пропаганди.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Минув майже день, а Росія досі не надала жодних переконливих доказів своїм звинуваченням України в нібито «нападі на резиденцію Путіна». І не надасть. Бо їх немає. Такого нападу не було», — написав Андрій Сибіга.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Глава МЗС також заявив, що Україна була «розчарована та стурбована» реакціями окремих країн — зокрема ОАЕ, Індії та Пакистану, які висловлювали занепокоєння через подію, що насправді не відбулася. За словами Андрія Сибіги, жодна з цих держав не робила офіційних заяв, коли 7 вересня російська ракета влучила в будівлю українського уряду.

Міністр підкреслив, що поширення неправдивих заяв є типовою тактикою Кремля. Він нагадав, що напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році Москва так само заперечувала плани нападу на Україну.

«Вони також часто звинувачують інших у тому, що самі планують зробити. Їхні слова ніколи не слід сприймати за чисту монету», — додав Андрій Сибіга.

Очільник українського МЗС закликав міжнародних партнерів не реагувати на неперевірені звинувачення, оскільки це шкодить мирному процесу, який останнім часом почав просуватися.

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрожує жорсткішою переговорною позицією.

Останні новини про: Війна в Україні

Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace
Вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн
ЦВК створить автоматизовану систему для проведення референдумів
Реклама
Читайте також:
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
новини
Депутати Миколаївської міської ради затвердили бюджет на 2026 рік

Анна Гакман
новини
«Коли ідея виникла, вона була гарна, але розбилась об реальність», — Сєнкевич про кредит на техніку для «Миколаївських парків»

Альона Коханчук
новини
За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

ЦВК створить автоматизовану систему для проведення референдумів
Вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн
Залишки соняшникової олії після обстрілу РФ можуть залишатися на дні Чорного моря понад 6 років, — Greenpeace

У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

За два роки з бюджету виділили ₴1,7 млрд у статутні капітали КП Миколаєва

6 годин тому

Графіки відключень світла на Миколаївщині на 31 грудня: як проходитиме останній день 2025 року

Головне сьогодні