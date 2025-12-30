У Москві заявили, що перемовини вестимуть лише з США і «посилять» тиск

Дмитро Пєсков заявив, що Росія вестиме перемовини лише з США. Фото: daily.afisha.ru

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не планує виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні. Водночас, за його словами, Москва робитиме ставку насамперед на діалог зі Сполученими Штатами та погрожує жорсткішою переговорною позицією.

Про це повідомляють російське медіа «Интерфакс».

За словами Дмитра Пєскова, Кремль продовжить участь у переговорах, але формат контактів буде зосереджений саме на американській стороні.

Реклама

— Росія не виходить з переговорного процесу. Росія буде продовжувати переговорний процес і діалог насамперед з американцями, — заявив він.

Також представник Кремля пригрозив так званими «дипломатичними наслідками» після заяв про нібито атаку на резиденцію Володимира Путіна. За його словами, це призведе до посилення позиції Росії на переговорах, пише «УП».

— Дипломатичні наслідки полягатимуть у посиленні переговорної позиції Російської Федерації, — сказав Дмитро Пєсков.

При цьому він відмовився пояснювати, у чому саме полягатимуть ці зміни.

— Звісно, як і переговорну позицію до цього, ми не збираємося це робити публічно, — зазначив він.

Окремо Дмитро Пєсков різко відреагував на заяви, які заперечують факт атаки на резиденцію Володимира Путіна, назвавши їх «божевільними».

— Ми бачимо, що і сам Зеленський намагається це заперечувати, і багато західних ЗМІ… Але це абсолютно божевільне твердження, — сказав прессекретар Кремля.

Також Дмитро Пєсков заявив, що не буде розкривати інформацію про місцеперебування Володимира Путіна.

— Що стосується місцезнаходження президента, то в нинішніх умовах ця тема не підлягає будь-якому публічному обговоренню, — додав він.

Раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вночі 29 грудня Україна нібито вдарила по резиденції президента Росії Володимира Путіна. За його словами, атака відбулася у Новгородській області, ймовірно, йшлося про резиденцію у Валдаї, а для удару нібито використали 91 безпілотник.

Україна офіційно спростувала ці заяви. Президент Володимир Зеленський назвав інформацію черговою брехнею Росії та заявив, що Кремль намагається зірвати прогрес у відносинах України та США. За його словами, Росія не зацікавлена у завершенні війни, а припинити її можливо лише шляхом посилення тиску на Москву.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.