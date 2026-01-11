 Смертельне ДТП у Миколаєві 10 січня

У центрі Миколаєва автомобіль збив жінку: вона померла в лікарні

У Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, аварія сталася ввечері 10 січня близько 18:25 на вулиці Пограничній.

За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Її з тяжкими травмами госпіталізували, однак вона померла у лікарні.

ДТП у Миколаєві 10 січня. Фото: НацполіціяДТП у Миколаєві 10 січня. Фото: Нацполіція
ДТП у Миколаєві 10 січня. Фото: НацполіціяДТП у Миколаєві 10 січня. Фото: Нацполіція

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.

Нагадаємо, що у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.

