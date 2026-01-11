У центрі Миколаєва автомобіль збив жінку: вона померла в лікарні
- Марія Хаміцевич
14:16, 11 січня, 2026
У Миколаєві поліція розслідує дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула 25-річна жінка-пішохід.
Як повідомили в поліції Миколаївської області, аварія сталася ввечері 10 січня близько 18:25 на вулиці Пограничній.
За попередніми даними, 20-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer збив жінку, яка переходила дорогу поза пішохідним переходом. Її з тяжкими травмами госпіталізували, однак вона померла у лікарні.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини автопригоди.
Нагадаємо, що у селищі Березнегувате на Миколаївщині померла жінка, яку 10 січня збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.
