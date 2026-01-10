 Поліція затримала на Миколаївщині водія, який збив пішохідку та втік

Поліція затримала на Миколаївщині водія, який збив пішохідку та втік

Місце, де автівка наїхала на жінку. Фото: НацполіціяМісце, де автівка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція

У Миколаївській області правоохоронці затримали водія автомобіля, який наїхав на жінку та після цього залишив місце аварії.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Нагадаємо, інцидент стався вночі 10 січня, близько 00:30, на вулиці Миру в селищі Березнегувате. Водій автомобіля здійснив наїзд на 39-річну жінку-пішохода, яка котила мопед Honda Dio, після чого втік із місця події.

Правоохоронці встановили, що ДТП скоїв 28-річний водій автомобіля Mitsubishi L200. Після наїзду він зник, намагаючись уникнути відповідальності.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру.

Досудове розслідування розпочато за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження».

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, що на дорозі поблизу селища Генівка Мигіївської громади сталася аварія. Водій не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Водій, 38-річний чоловік, загинув на місці.

