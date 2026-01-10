 ДТП на Миколаївщині 10 січня: водій збив жінку та зник

  субота

    10 січня, 2026

    Миколаїв

  10 січня , 2026 субота

  Миколаїв

Водій збив жінку та утік: на Миколаївщині поліція розшукує винуватця

Пошкоджений мопед внаслідок ДТП на Миколаївщині, 10 січня 2025 року. Фото: НацполіціяПошкоджений мопед внаслідок ДТП на Миколаївщині, 10 січня 2025 року. Фото: Нацполіція

У селищі Березнегувате Миколаївської області сталася дорожньо-транспортна пригода. За даними правоохоронців, автомобіль наїхав на жінку, після чого водій залишив місце аварії.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

Аварія сталася 10 січня близько 00:30 на вулиці Миру. За попередньою інформацією, невстановлений водій на невстановленому транспортному засобі скоїв наїзд на 39-річну жінку, яка котила мопед Honda Dio, та зник з місця події.

«Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінку з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Наразі вона перебуває в лікарні, її стан медики оцінюють як тяжкий», — йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські встановлюють транспортний засіб і водія, причетного до скоєння ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

«Правоохоронці відділення поліції № 2 Баштанського районного відділу поліції просять громадян, які стали свідками події або володіють будь-якою інформацією про обставини цієї ДТП, звернутися за телефонами: (067) 544-26-38 або 102», — зазначили в поліції.

Місце, де автівка наїхала на жінку. Фото: НацполіціяМісце, де автівка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція
Місце, де автівка наїхала на жінку. Фото: НацполіціяМісце, де автівка наїхала на жінку. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, що на дорозі поблизу селища Генівка Мигіївської громади сталася аварія. Водій не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Водій, 38-річний чоловік, загинув на місці.

