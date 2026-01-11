Жінка, яку 10 січня збили на Миколаївщині, померла в лікарні: водієві оголосили підозру

Жінка, яку 10 січня збили на Миколаївщині, померла в лікарні. Фото: Нацполіція

У селищі Березнегувате на Миколаївщині померла 39-річна жінка, яку напередодні збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.

За даними поліції Миколаївської області, потерпіла померла у медичному закладі від отриманих під час ДТП травм.

Слідчі повідомили 28-річному керманичу автомобіля L-200 про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Також вирішується питання щодо додаткового повідомлення про підозру за статтею 135 КК України — «Залишення в небезпеці».

Найближчим часом суд обиратиме чоловіку запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

