 Жінка, яку збили у Березнегуватому 10 січня, померла

  • неділя

    11 січня, 2026

  • -7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 11 січня , 2026 неділя

  • Миколаїв • -7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Жінка, яку 10 січня збили на Миколаївщині, померла в лікарні: водієві оголосили підозру

Жінка, яку 10 січня збили на Миколаївщині, померла в лікарні. Фото: НацполіціяЖінка, яку 10 січня збили на Миколаївщині, померла в лікарні. Фото: Нацполіція

У селищі Березнегувате на Миколаївщині померла 39-річна жінка, яку напередодні збив автомобіль. Водієві, якого раніше затримали правоохоронці, офіційно повідомили про підозру.

За даними поліції Миколаївської області, потерпіла померла у медичному закладі від отриманих під час ДТП травм.

Слідчі повідомили 28-річному керманичу автомобіля L-200 про підозру за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами.

Також вирішується питання щодо додаткового повідомлення про підозру за статтею 135 КК України — «Залишення в небезпеці».

Найближчим часом суд обиратиме чоловіку запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що на дорозі поблизу селища Генівка Мигіївської громади сталася аварія. Водій не впорався з керуванням, виїхав з дороги та врізався у дерево. Після зіткнення автомобіль загорівся. Водій, 38-річний чоловік, загинув на місці.

Останні новини про: Миколаївщина

Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік
У Миколаєві та області 11 січня очікується хуртовина
У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк
Реклама
Читайте також:
новини
Сєнкевич назвав несправедливим, що Миколаїв не отримує компенсації за неотримані податки, як Харків

Даріна Мельничук
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк
У Миколаєві та області 11 січня очікується хуртовина
Через пожежу в будинку на Миколаївщині загинув чоловік

У дворі багатоповерхівки на Миколаївщині запустили феєрверк

ОСВІТА

Парламент готує зміни, які позбавлять відстрочки студентів віком від 25 років

3 години тому

Після негоди на дорогах Херсонщини працює понад 80 одиниць спецтехніки

Головне сьогодні