Росія вперше застосувала проти України новий ударний дрон «Герань-5», — ГУР

«Герань-5». Фото: ГУР МО України«Герань-5». Фото: ГУР МО України

На початку 2026 року під час комбінованих повітряних атак по Україні російські війська вперше використали новий ударний безпілотник «Герань-5».

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, новий БпЛА має довжину близько шести метрів і розмах крил до 5,5 метра. На відміну від попередніх модифікацій серії «Герань», цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою, водночас більшість ключових вузлів і компонентів уніфіковані з іншими дронами цієї лінійки.

У ГУР зазначають, що безпілотник оснащений реактивним двигуном Telefly, аналогічним тому, який застосовують у «Герань-3», однак із більшою тягою. Маса бойової частини становить приблизно 90 кілограмів, а заявлена дальність ураження — близько тисячі кілометрів.

Також розвідка вказує на суттєву конструктивну та технологічну схожість «Герані-5» з іранським безпілотником Karrar.

Крім того, російська сторона опрацьовує варіанти запуску цього дрона з авіаційних носіїв, зокрема з літаків Су-25. Такий спосіб застосування може збільшити дальність ураження та знизити вартість використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу «повітря — повітря» Р-73 для протидії українській авіації.

Нагадаємо, 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.

