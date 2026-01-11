 На Херсонщині 11 січня розчищають дороги від снігу: фото

Після негоди на дорогах Херсонщини працює понад 80 одиниць спецтехніки

Після негоди на Херсонщині працює понад 80 одиниць спецтехніки. Фото: ОВА

Із самого ранку на Херсонщині тривають роботи з ліквідації наслідків негоди. Наразі всі автошляхи області залишаються проїзними.

За словами очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, для розчищення доріг від снігу та ожеледиці залучили понад 80 одиниць спеціальної техніки. Роботи проводять у посиленому режимі, щоб забезпечити рух транспорту.

Електропостачання в населених пунктах області стабільне — перебоїв не зафіксували, енергосистема працює у штатному режимі.

«У громадах Херсонщини функціонують 154 Пункти незламності. Вони забезпечені теплом, альтернативними джерелами електроживлення та зв’язку. Там можна зігрітися, підзарядити гаджети й зв’язатися з рідними», — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, що у неділю 11 січня синоптики також прогнозували хуртовину у Миколаєві та області.

