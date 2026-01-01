Зеленський: Україна прагне відновити процес обміну полоненими, ведуться перемовини з Туреччиною

Рустем Умєров під час візиту до Туреччини. Фото: Телеграм Рустема Умєрова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Так, 28 грудня Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, а також із керівником Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином. Сторони обговорили питання звільнення українських полонених, а також безпекову ситуацію та перебіг переговорних процесів.

За словами Володимира Зеленського, саме тема повернення українців із російського полону є однією з ключових у діалозі з Туреччиною.

— Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. Минулого року обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити, — наголосив президент.

Рустем Умєров також підтвердив, що під час зустрічей у Туреччині питання обміну полоненими залишається ключовим.

Нагадаємо, з російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році.