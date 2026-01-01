 Зеленський: Україна планує відновити обмін полоненими, ведуться перемовини з Туреччиною

  • пʼятниця

    2 січня, 2026

  • -3.6°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 2 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -3.6° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Зеленський: Україна прагне відновити процес обміну полоненими, ведуться перемовини з Туреччиною

Рустем Умєров під час візиту до Туреччини. Фото: Телеграм Рустема УмєроваРустем Умєров під час візиту до Туреччини. Фото: Телеграм Рустема Умєрова

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна у 2026 році прагне відновити процес обміну полоненими з Росією. Ключові переговори з цього питання наразі веде секретар РНБО Рустем Умєров під час візиту до Туреччини.

Про це Володимир Зеленський розповів у своєму вечірньому відеозверненні.

Так, 28 грудня Рустем Умєров зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, а також із керівником Національної розвідувальної організації Ібрагімом Калином. Сторони обговорили питання звільнення українських полонених, а також безпекову ситуацію та перебіг переговорних процесів.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

За словами Володимира Зеленського, саме тема повернення українців із російського полону є однією з ключових у діалозі з Туреччиною.

— Нам потрібне це сприяння, щоб повертати наших українців додому з російського полону. Минулого року обміни були активними, під кінець року, на жаль, загальмували, треба тепер відновити, — наголосив президент.

Рустем Умєров також підтвердив, що під час зустрічей у Туреччині питання обміну полоненими залишається ключовим.

Нагадаємо, з російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році.

Останні новини про: Війна в Україні

У новорічну ніч Росія атакувала порти, енергетику та будинки на Одещині
NYT: Лавров вимагав, аби Трамп публічно змусив Зеленського відмовитися від Донбасу
Командир РДК Капустін живий: його «смерть» виявилася частиною спецоперації ГУР
Реклама
Читайте також:
новини
Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

Марія Хаміцевич
новини
У миколаївській «Казці» квитки на зимову ковзанку одні серед найдорожчих в Україні

Ірина Олехнович
новини
Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті»

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві зможуть підвищити зарплати посадовцям за умови фінансової допомоги з держбюджету

Альона Коханчук
новини
Депутати Миколаївської міськради звернулися до Верховної Ради з проханням підвищити зарплати працівникам культури

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Командир РДК Капустін живий: його «смерть» виявилася частиною спецоперації ГУР
NYT: Лавров вимагав, аби Трамп публічно змусив Зеленського відмовитися від Донбасу
У новорічну ніч Росія атакувала порти, енергетику та будинки на Одещині

Якими будуть вимкнення електрики 2 січня: оприлюднили попередні графіки

Ірина Олехнович

Святковий тиждень у Миколаєві: куди піти та що подивитися

У Вознесенську чоловік через образу підпалив квартиру знайомої у новорічну ніч