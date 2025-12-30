 З російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році

З російського полону звільнили майже півтисячі миколаївських військовослужбовців у 2025 році

Повернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМППовернення миколаївських морпіхів з полону 24 серпня. Фото: 36 ОБрМП

Упродовж 2025 року в Миколаївській області організували індивідуальний супровід і комплексну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону. Допомога включала консультації, медичний супровід та соціальну підтримку.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Протягом року з полону російської армії звільнили 493 військовослужбовців з Миколаївської області, зокрема 222 морських піхотинців. В ОВА зазначають, що це найвищий показник серед регіонів України.

У медичних закладах Миколаєва, де звільнені військові проходять лікування та реабілітацію, фахівці проводять індивідуальні консультації, збирають контактні дані та супроводжують захисників у вирішенні медичних, соціальних і адміністративних питань.

«Протягом року військовослужбовцям надавали підтримку з питань отримання юридичних консультацій, лікування, реабілітації та оперативних втручань, психологічної допомоги, а також соціальних виплат, гарантій і пільг», — йдеться у повідомленні.

Дітей військовослужбовців, звільнених з полону, залучають до різних заходів. Окремо організовують відпочинок та оздоровлення в таборах в Україні й за кордоном, а також сімейні виїзди. Для постійної комунікації створили єдину робочу телефонну лінію, через яку підтримують регулярний зв’язок зі звільненими з полону військовими, надають консультації та координують допомогу.

Робоча телефонна лінія фахівця: 095-653-33-49
Гаряча лінія відділу з питань ветеранської політики Миколаївської ОВА: 0-800-301-512

Нагадаємо, звільнений з російського полону морський піхотинець із Миколаївщини Сергій Кузнєцов розповів про 1198 днів, проведених у полоні. За його словами, російські військові систематично били українських полонених і застосовували тортури.

