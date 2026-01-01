 Чоловік підпалив квартиру у Вознесенську через ревнощі у новорічну ніч

У Вознесенську чоловік через образу підпалив квартиру знайомої у новорічну ніч

У Вознесенську чоловік через образу підпалив квартиру знайомої у новорічну ніч. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській областіУ Вознесенську чоловік через образу підпалив квартиру знайомої у новорічну ніч. Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

У Вознесенську поліція затримала 37-річного чоловіка, який у новорічну ніч через сварку облив легкозаймистою речовиною вхідні двері квартири своєї знайомої та підпалив їх.

Як повідомляють в поліції Миколаївщини, повідомлення про пожежу у під’їзді надійшло ввечері 31 грудня. Під час огляду місця події правоохоронці вилучили пляшку із залишками легкозаймистої речовини, які направили на експертизу.

За попередніми даними, конфлікт між жінкою та її знайомим стався напередодні.

Затриманому повідомили про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу». За вчинене йому загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі суд визначає запобіжний захід для підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Первомайську затримали чоловіка, який поранив ножем знайомого. За це йому загрожує до восьми років ув’язнення.

