У Первомайську затримали чоловіка, який поранив ножем знайомого: йому загрожує до восьми років ув’язнення

У Первомайську 40-річний чоловік завдав ножового поранення знайомому своєї сестри.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Миколаївської області, потерпілого госпіталізували, а підозрюваного вже затримали.

Інцидент стався увечері 30 грудня в Синюхинобрідській громаді. До поліції звернулася власниця будинку, де потерпілий винаймав кімнату і допомагав по господарству.

У Первомайську затримали чоловіка, який поранив ножем знайомого, фото: поліція Миколаївської області

«Під час з’ясування стосунків 40-річний чоловік завдав удар ножем у живіт знайомому своєї сестри. Слідчі затримали зловмисника у процесуальному порядку та повідомили йому про підозру. За скоєний злочин фігуранту загрожує до восьми років ув’язнення. 20-річного чоловіка із ножовим пораненням живота госпіталізували. На даний час він перебуває у лікарні, його стан медики оцінюють, як тяжкий», — йдеться у повідомленні.

Поліція Миколаївщини посилює заходи безпеки у святкові дні

Нагадаємо, у святкові дні поліція Миколаївської області працює в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок і безпеку жителів та гостей регіону. Правоохоронці патрулюють населені пункти, дороги та місця масового перебування людей.

Усі служби поліції чергують цілодобово та готові оперативно реагувати на звернення громадян.

Правоохоронці закликають мешканців області дотримуватися правил безпеки та не порушувати громадський порядок. Зокрема, просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, заздалегідь планувати свої пересування та дотримуватися комендантської години, яка діє з 00:00 до 05:00.

У разі виявлення підозрілих осіб, предметів або правопорушень поліцейські просять одразу телефонувати на спецлінію 102.