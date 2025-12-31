 Поліція Миколаївщини посилює заходи безпеки у святкові дні

Поліція Миколаївщини посилює заходи безпеки у святкові дні

У святкові дні поліція Миколаївської області працює в посиленому режимі, щоб забезпечити порядок і безпеку жителів та гостей регіону. Правоохоронці патрулюють населені пункти, дороги та місця масового перебування людей.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Усі служби поліції чергують цілодобово та готові оперативно реагувати на звернення громадян.

Правоохоронці закликають мешканців області дотримуватися правил безпеки та не порушувати громадський порядок. Зокрема, просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, заздалегідь планувати свої пересування та дотримуватися комендантської години, яка діє з 00:00 до 05:00.

У разі виявлення підозрілих осіб, предметів або правопорушень поліцейські просять одразу телефонувати на спецлінію 102.

Нагадаємо, що попри те, що цього року міська влада Миколаєва відмовилась від святкувань та не встановила традиційну головну ялинку, місцевий бізнес долучився до створення новорічного настрою в місті.

Місцевий бізнес намагається створити атмосферу свята, на фасадах деяких закладів уже з’явилися святкові інсталяції, які привертають увагу перехожих, даруючи відчуття затишку навіть у прохолодну зимову погоду.

