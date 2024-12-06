«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки
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- Аліса Мелік-Адамян
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14:30, 06 грудня, 2024
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У Миколаєві не будуть встановлювати новорічну ялинку та проводити загальноміські заходи прийдешніх свят. Це пояснили бепековою ситуацією та станом бюджету.
Про це у коментарі «МикВісті» сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.
Єдині заходи, що будуть доступні для містян, це локальні по районам та у дитячому містечку «Казка», де встановлять невелику ялинку.
— Офіційно ялинку встановлювати не будемо, заходів також не буде. Будуть локальні по місту. Це необхідно, аби не скупчувати людей. В нас буде ялинка в дитячому містечку «Казка», там буде ковзанка, будуть різні локації різдвяні, — прокоментував Анатолій Петров.
Водночас на заяву про те, що більш прилеглі до фронту міста все ж будуть встановлювати міську ялинку, наприклад, Дніпро і Харків, посадовець зауважив, що там влада може це дозволити, спираючись на можливості бюджету.
— Давайте не порівнювати бюджети Одеси, Дніпра і Миколаєва. Це і питання збереження фінансів. Сказати цифри не готовий, але це не дешево (встановлення загальноміської ялинки, — прим.), — додав він.
Зазначимо, крім Миколаєва цьогоріч ялинки не буде також у Вінниці, Житомирі, та Чернігові, Запоріжжі та Херсоні. В двох останніх це повʼязано із постійними обстрілами міст.
А от в сусідній Одесі ялинку урочисто відкриють сьогодні, 6 грудня, в честь святкування Дня Святого Миколая. Її встановили на вулиці Дерибасівській. У Дніпрі головна ялинка міста встановлена на Кельнському бульварі. А у Харкові головну ялинку встановили на станції метро «Університет». Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.
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