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«Це недешево», — у Миколаєві цьогоріч відмовились від встановлення центральної ялинки

Ялинка в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»Ялинка в дитячому містечку «Казка» у Миколаєві, архівне фото: «МикВісті»

У Миколаєві не будуть встановлювати новорічну ялинку та проводити загальноміські заходи прийдешніх свят. Це пояснили бепековою ситуацією та станом бюджету. 

Про це у коментарі «МикВісті» сказав заступник Миколаївського міського голови Анатолій Петров.

Єдині заходи, що будуть доступні для містян, це локальні по районам та у дитячому містечку «Казка», де встановлять невелику ялинку.

— Офіційно ялинку встановлювати не будемо, заходів також не буде. Будуть локальні по місту. Це необхідно, аби не скупчувати людей.  В нас буде ялинка в дитячому містечку «Казка», там буде ковзанка, будуть різні локації різдвяні, — прокоментував Анатолій Петров

Водночас на заяву про те, що більш прилеглі до фронту міста все ж будуть встановлювати міську ялинку, наприклад, Дніпро і Харків, посадовець зауважив, що там влада може це дозволити, спираючись на можливості бюджету.

— Давайте не порівнювати бюджети Одеси, Дніпра і Миколаєва. Це і питання збереження фінансів. Сказати цифри не готовий, але це не дешево (встановлення загальноміської ялинки, — прим.), — додав він.

Зазначимо, крім Миколаєва цьогоріч ялинки не буде також у Вінниці, Житомирі, та Чернігові, Запоріжжі та Херсоні. В двох останніх це повʼязано із постійними обстрілами міст.

А от в сусідній Одесі ялинку урочисто відкриють сьогодні, 6 грудня, в честь святкування Дня Святого Миколая. Її встановили на вулиці Дерибасівській. У Дніпрі головна ялинка міста встановлена на Кельнському бульварі. А у Харкові головну ялинку встановили на станції метро «Університет». Традицію прикрашати ялинку в метрополітені започаткували у 2022 році.

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