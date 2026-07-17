У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля «Буян», будівництво якого бюджету обійшлось у понад ₴6 млн

У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля. Фото: МикВісті

У дитячому містечку «Казка» в Миколаєві демонтували мозаїчну плитку у великому басейні навколо корабля «Буян», яка останнім часом почала руйнуватися. Найближчим часом поверхню планують пофарбувати епоксидною фарбою.

Про це «МикВісті» дізнались у директорки «Антарес-Буд» Юлії Філіповою.

За її словами, наразі плитку повністю демонтували. Працівники вичищають бетонну основу від залишків клею і після цього мають перейти до шліфування поверхні.

— Ми повністю зняли плитку спеціальною машинкою, зняли клей, на якому вона трималась. Все відшліфували, зараз дивимось, щоб не лишилась плівка від клею. Далі дошліфуємо і будемо фарбувати епоксидною фарбою. Ми вже фарбу купили, треба буде зробити ще трафарети і нанести дельфінів, — розповів він.

У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля. Фото: МикВісті У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля. Фото: МикВісті У «Казці» демонтували мозаїку всередині басейну навколо корабля. Фото: МикВісті

У підрядній компанії також зазначили, що всі роботи виконують власним коштом.

— Ми виконуємо роботи за свій кошт, нам нічого не платили і ми рахунки не виставляли, — додала вона.

«МикВісті» у травні 2026 року писали, що у дитячому містечку «Казка» продовжує руйнуватися мозаїка у великому басейні навколо корабля «Буян». На окремих ділянках плитка вже відшарувалась, оголивши бетонну основу конструкції.

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Ремонт цього басейну тривав з 2017 по 2021 рік, він обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи виконувала компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Нагадаємо, що у 2024 році аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

А про руйнування плитки у великому басейні «МикВісті писали ще рік тому.