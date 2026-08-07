Перед четвертим конкурсом на сортування сміття Сєнкевич заявив, що готовий змінювати його правила

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич розказав про черговий конкурс на сортування сміття. Фото: Миколаївська міська рада

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що готовий до чергових змін правил конкурсу з визначення оператора сортування побутових відходів, якщо такі пропозиції матимуть депутати. Водночас міський голова наголосив, що місту необхідно нарешті визначити оператора і «довести цю справу до кінця».

Про це пишуть «МикВісті».

Зазначимо, що четвертий конкурс на визначення суб'єкта сортування відходів у Миколаєві уже оголошений: інформацію про нього оприлюднили на сайті Миколаївської міської ради 1 серпня, а провести його мають 31 серпня.

В ефірі комунального телеканалу «МАРТ» Олександр Сєнкевич заявив, що наразі міська влада вже отримала запит щодо участі від однієї компанії.

— Оголошено, і до 1 вересня ми маємо провести цей четвертий конкурс. На сьогодні уже отримали запит від однієї компанії. Я запрошую усіх! Знаєте, з одного боку, всі хотіли б, всі кажуть про те, що це ж така класна тема, така класна схема, можна ж заробляти гроші на смітті. Будь ласка. Що ми бачимо в результаті? Одна і та ж компанія прийшла, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер уточнив, що йдеться про українсько-американську компанію «ЛНК Ресайслінг», яка зараз займається відкачуванням метану з міського полігону та його переробкою на електроенергію.

Олександр Сєнкевич запевнив, що міська влада хоче провести конкурс максимально прозоро, щоб після визначення переможця процедура знову не стала предметом спорів чи втручання правоохоронних органів. При цьому мер заявив про готовність змінювати умови проведення конкурсу, якщо на цьому наполягатимуть депутати.

— Хочуть депутати змінити правила — змінили, хочуть змінити підходи, бальну систему — будь ласка. Хочуть змінити комісію — змінили. Все, що завгодно. Нам просто потрібно цю справу довести до кінця, — сказав він.

При цьому питання про можливу зміну умов конкурсу депутати порушували буквально напередодні його четвертого оголошення. Під час сесії Миколаївської міськради 30 липня депутат Федір Панченко заявив, що після чергової невдалої спроби визначити оператора саме зараз можна переглянути умови майбутнього договору.

— Можливо, деякі колеги не в контексті з приводу проведення конкурсу на сортування сміття, що він нещодавно знову не відбувся, і уже точно не з моєї вини. Але я вважаю, що зараз найдоцільніший час для того, щоб внести ті зміни до умов договору, який ми фіксуємо рішенням сесії, абсолютно безболісно, без зриву якихось процесів та без потенційного судового процесу. Тож маю намір на наступну сесію запропонувати такі зміни, — сказав Федір Панченко.

Депутат Федір Панченко (Пропозиція) хоче внести зміни до умов конкурсу на сортування сміття в Миколаєві, скриншот з Youtube-трансляції Миколаївської міської ради

Він також запросив інших депутатів долучитися та запропонувати свої зміни до рішення, яким міськрада раніше затвердила положення конкурсу та умови договору.

Олександр Сєнкевич тоді не заперечував проти такої ініціативи.

— Давайте, пропонуйте, розглядайте на комісіях. І якщо у депутатів є такі пропозиції, прошу звертатись до депутата Панченка стосовно цієї пропозиції, — відповів мер.

Уже 1 серпня, через два дні після цієї дискусії, міська рада оголосила четвертий конкурс. Таким чином, конкурсна процедура вже запущена і має завершитися 31 серпня, тоді як депутати паралельно допускають перегляд затверджених міськрадою умов.

Олександр Сєнкевич пояснює необхідність якнайшвидше завершити процес станом міського полігону. За його словами, ресурс полігону не безмежний, тому місту необхідно зменшувати кількість відходів, які там захоронюють, та вже думати про облаштування нового полігону.

— Наш полігон не вічний, треба зменшувати на нього навантаження. Більш того, нам уже потрібно думати про те, як облаштовувати новий полігон, і там уже захоронювати відсортоване сміття, — сказав міський голова.

Ситуація з будівництвом сортувальної лінії у Миколаєві

Миколаїв же тричі оголошував аналогічний конкурс, однак визначити оператора тоді не вдалося.

У 2024 році депутати затвердили порядок роботи комплексу з сортування ТПВ і оголосили інвестиційний конкурс. Перший не відбувся, а за другим перемогло ТОВ «Waste To Energy Niko». Проте компанія отримала лише мінімально необхідний бал, а депутати та тодішній голова ОВА Віталій Кім розкритикували закритість процедури й невигідні умови.

Правоохоронці відкрили провадження і провели обшуки у міськраді. На сесії 28 серпня депутати не підтримали затвердження договору з переможцем. Після чого міська влада почала готувати нові умови конкурсу. Олександр Сєнкевич заявив, що процес буде публічним, із залученням міжнародних партнерів, зокрема з Данії.

На сесії депутати мали затвердити оновлений порядок роботи комплексу з сортування побутових відходів. Але у березні 2026 року голосування провалили. Однак його затвердили через місяць — у травні.

На повторний конкурс із визначення компанії, яка побудує та управлятиме комплексом сортування сміття у Миколаєві, подалась лише одна компанія — ТОВ «ЛНК Ресайслінг» з українсько-американської групи «ЛНК». Французька Veolia, яка раніше цікавилась участю, заявку не подала.

Однак переможця не визначили. Єдиний учасник не набрав необхідної кількості балів від комісії.

Загалом питання сортування сміття в Миколаєві піднімалося ще у 2019 році, коли потребу у двох лініях оцінили приблизно у 10 мільйонів гривень. Тоді мер Олександр Сєнкевич наполягав, що витрати мають взяти на себе інвестори, а не міський бюджет. Хоча була прийнята програма поводження з відходами, до її реалізації так і не дійшло.

Верховний Суд визнав бездіяльність міськради протиправною й зобов’язав побудувати сортувальну лінію, адже полігон, який працює з 1972 року, вичерпав свій ресурс.