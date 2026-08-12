Жительку Миколаєва підозрюють у передачі РФ даних про військові об’єкти: її взяли під варту

Суд. Фото ілюстративне: pixabay

Жительці Миколаєва обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, жінка збирала інформацію про розташування українських військових та військових об’єктів у місті й передавала її громадянину РФ.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

За матеріалами справи, жінка спілкувалася через месенджер із користувачем на ім’я «Евгений», якого слідство вважає громадянином Росії. За версією правоохоронців, він цікавився розташуванням українських військових та об’єктів, а також інформацією, яка могла бути використана для коригування ударів по Миколаївщині.

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Перший епізод стосувався понтонного мосту. У червні співрозмовник запитав жінку, чи є там блокпост та чи можна вільно пройти мостом. У відповідь вона повідомила, що міст перекритий з обох боків, описала огорожу та розташовані поблизу об’єкти. Зокрема, вона розповіла про двоповерхову будівлю, автобус та велику кількість пакунків із водою.

В іншому епізоді жінка описувала ситуацію в районі вулиці Адміральської. За даними слідства, вона повідомила про блокпост, військових, перекриття вулиць бетонними плитами та протитанковими загородженнями. Також вона звернула увагу співрозмовника на будівлю, за якою, як зазначено в матеріалах справи, потрібно було «поспостерігати».

У третьому епізоді співрозмовник попросив жінку перевірити інформацію про військову частину поблизу мосту в напрямку Одеського шосе.

Наступного дня, за даними слідства, жінка передала результати спостереження. Вона описала кількість і типи автобусів та автомобілів, а також військовослужбовців, які виходили з території.

У суді жінка визнала свою провину. Водночас вона та її адвокат заперечували проти тримання під вартою та просили визначити розмір застави.

Прокуратура наполягала на застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Суд постановив взяти жінку під варту на 60 днів без визначення розміру застави.

Нагадаємо, на початку серпня Служба безпеки України затримала 37-річного жителя Миколаївщини за підозрою у передачі російським спецслужбам координатів позицій протиповітряної оборони та логістичних складів Сил оборони на півдні України.