У Миколаєві судитимуть коригувальника, який передавав РФ координати ППО та складів ЗСУ

Коригував удари по Миколаївщині. Фото СБУ

Служба безпеки України затримала 37-річного жителя Миколаївщини, який передавав російським спецслужбам координати позицій протиповітряної оборони та логістичних складів Сил оборони на півдні України. Слідчі повідомили чоловіку про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомили в Управлінні Служби безпеки України в Миколаївській області.

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору окупантів через дописи на підтримку російського режиму в Telegram-каналах. Збираючи дані для ворога, фігурант об'їжджав території під виглядом побутових справ, після чого надсилав кураторові текстові повідомлення із зазначенням локацій українських військових.

Контррозвідники затримали чоловіка за місцем його проживання та вжили заходів для убезпечення об'єктів ЗСУ. Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Одесі Служба безпеки України та Національна поліція затримали 16-річного юнака, який за завданням російських спецслужб підпалив спецтехніку на об'єкті критичної інфраструктури