 Сєнкевич попросив Коренєва відзвітувати про роботу УКБ Миколаєва, що не виконує бюджет

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Головна Новини Політика 12:16, 06 серпня, 2026

Сєнкевич попросив Коренєва відзвітувати про роботу УКБ Миколаєва, що не виконує бюджет

Мер Олександр Сєнкевич попросив віце-мера Сергія Коренєва відзвітувати про роботу УКБ Миколаєва. Фото: архів МикВістіМер Олександр Сєнкевич попросив віце-мера Сергія Коренєва відзвітувати про роботу УКБ Миколаєва. Фото: архів МикВісті

Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич попросив свого заступника Сергія Коренєва відзвітувати про реалізацію проєктів Управління капітального будівництва, роботу якого він координує. Раніше «МикВісті» писали про те, що Управління капітального будівництва Миколаєва знову показує негативну тенденцію щодо використання бюджетних коштів.

Під час апаратної наради, яка відбулась 4 серпня, мер Миколаєва попросив Сергія Коренєва розказати, які інфраструктурні проєкти планують завершити до кінця року, пишуть «МикВісті».

— У мене ще питання щодо реалізації найбільших інфраструктурних проєктів. Сергію Миколайовичу Коренєв, яка ситуація по УКБ? На якому етапі зараз перебувають проєкти? І що нам вдасться зробити до кінця цього року з нашим «мікроскопічним бюджетом»? Чим ми зможемо похвалитися? — запитав міський голова Олександр Сєнкевич.

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Зазначимо, що станом на 1 серпня за даними департаменту фінансів міста, УКБ витратило лише 9,5% передбачених бюджетом коштів (22 мільйони гривень з 234,6 запланованих на рік видатків). За місяць, відсоток виконання бюджету УКБ змінився на 0,3%.

Відповідаючи на питання Олександра Сєнкевича, віцемер Сергій Коренєв, своєю чергою, відзвітував, що серед об’єктів, які планують здати цього року, — літній вольєр «Острів звірів» у Миколаївському зоопарку, а також щонайменше два, а можливо й три шкільні харчоблоки.

— Ми стовідсотково завершуємо велике протирадіаційне укриття у ліцеї №3 та укриття у школі №38. Також завершується ремонт покрівлі у школі №10 і благоустрій території з майданчиком біля школи №31, — сказав він.

Водночас Сергій Коренєв зазначив, що на ремонт амбулаторії №5 та Палацу творчості поки бракує коштів. Попри це, роботи на обох об’єктах продовжуються.

— Не вистачає коштів частково на Палац творчості, але роботи вже розпочаті. Більше того, Програма розвитку ООН зголосилася підтримати нас фінансово, тому є надія, що ці роботи вдасться пришвидшити, — сказав він.

Під час обговорення міський голова Олександр Сєнкевич доручив підготувати окрему пресконференцію щодо реалізації міжнародних грантових проєктів у Миколаєві.

Варто зазначити, що за умови, що протягом другого півріччя управління збереже такий самий темп виконання бюджету, можна очікувати, що підсумками 2026 року невикористаними залишаться близько 200 мільйонів гривень.

Це найнижчий показник виконання бюджету серед структурних підрозділів Миколаївської міської ради.

Нагадаємо, що за підсумками 2025 року Управління капбудівництва Миколаєва також найгірше впорався з виконанням бюджету: із запланованих 235 мільйонів гривень УКБ витратило лише 142,7 мільйона гривень. Таким чином, частка виконання ними бюджету склала 60,7%. Якби у грудні минулого року в УКБ не забрали близько 70 мільйонів гривень, то за незмінного фактичного обсягу видатків рівень виконання склав би навіть менше половини, тобто — 46,8%, а сума невиконаних коштів зросла б до понад 162 мільйонів гривень.

Зазначимо, що УКБ, роботу якого курує заступник міського голови Миколаєва Сергій Коренєв, системно не витрачає кошти бюджету: стан виконання за підсумками 2024 року — 32%, за підсумками 2023 року — 32,4%.

За результатами 2025 року невитраченими залишились 92,3 мільйона гривень, які Управління капітального будівництва мало витратити на капітальні видатки, а саме ремонти, реконструкції та придбання основного капіталу.

Коментуючи показники виконання бюджету 2025 року, у січні мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що УКБ не змогло витратити частину бюджету через проблеми з підрядниками. А в Управлінні капбудівництва тоді заявили, що не можна оцінювати їхню роботу низьким відсотком виконання бюджету.

Автори
Аліна Квітко
Аліна Квітко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, має досвід репортерської та випускової редакторської роботи, спеціалізується на політиці, реформах, фоторепортажах та інтерв’ю.
Катерина Середа
Головна редакторка
Головна редакторка МикВісті, журналістка з 2012 року та регіональна представниця ІМІ в Миколаївській області, спеціалізується на місцевій політиці, публічних закупівлях, бюджетах, рішеннях міської ради та доступі до інформації.

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