 Вантажівка, автобус і легковик зіткнулися на Миколаївщині: є загиблий

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Головна Новини Інциденти 11:11, 07 серпня, 2026

Вантажівка, автобус і легковик зіткнулися на Миколаївщині: є загиблий

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: Нацполіція

На Миколаївщині внаслідок ДТП загинув 60-річний водій легкового автомобіля Ford Bronco Sport. Його 58-річну пасажирку госпіталізували з травмами.

Про це повідомили у Нацполіції Миколаївської області.

Аварія сталася 6 серпня близько 16:00 поблизу села Половинки Веснянської громади. Зіткнулися вантажівка Volvo з напівпричепом, автобус Setra та легковик Ford Bronco Sport.

Рятувальники деблокували водія легковика. Чоловіка та його пасажирку доправили до лікарні, однак водій від отриманих травм помер.

Водії вантажівки та автобуса не постраждали. Також травм не отримали семеро пасажирів автобуса.

ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: Нацполіція
ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: Нацполіція
ДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: НацполіціяДТП на Миколаївщині поблизу села Половинки. Фото: Нацполіція

Поліцейські затримали 64-річного водія Volvo. За фактом аварії розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП. Вирішується питання щодо повідомлення водієві вантажівки про підозру.

У патрульній поліції пояснили, чому кількість ДТП на Миколаївщині зросла порівняно з минулим роком. Основною причиною аварій залишається перевищення швидкості. Також у регіоні збільшилась кількість водіїв.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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