На проспекті у Миколаєві зіткнулися автомобілі Citroen та Hyundai: постраждав водій
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- Даріна МельничукКореспондентка
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Вдень 8 серпня у Миколаєві автомобіль Citroen Jumper під керуванням 37-річного водія зіткнувся з автомобілем Hyundai Sonata. Аварія сталася близько 13:35 на проспекті Центральному, в районі будинку №116.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 34-річний водій Hyundai Sonata. Чоловіка з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.
Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.
Слідчі попередньо кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».
Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.
Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок ДТП загинув 60-річний водій легкового автомобіля Ford Bronco Sport. Його 58-річну пасажирку госпіталізували з травмами.
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