На проспекті у Миколаєві зіткнулися автомобілі Citroen та Hyundai: постраждав водій

На проспекті Центральному зіткнулися Citroen та Hyundai. Фото: Нацполіція

Вдень 8 серпня у Миколаєві автомобіль Citroen Jumper під керуванням 37-річного водія зіткнувся з автомобілем Hyundai Sonata. Аварія сталася близько 13:35 на проспекті Центральному, в районі будинку №116.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Миколаївської області.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждав 34-річний водій Hyundai Sonata. Чоловіка з тілесними ушкодженнями медики госпіталізували.

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Нині поліцейські з’ясовують усі обставини автопригоди.

Слідчі попередньо кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 КК України — «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

На проспекті Центральному зіткнулися Citroen та Hyundai. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, на Миколаївщині внаслідок ДТП загинув 60-річний водій легкового автомобіля Ford Bronco Sport. Його 58-річну пасажирку госпіталізували з травмами.