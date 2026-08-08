У Миколаєві за липень склали 26 протоколів на ОСББ та керуючі компанії через нескошену траву

Працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» за роботою. Ілюстраційне фото: МикВісті

Адміністрації районів Миколаєва за минулий місяць склали 26 протоколів на об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та керуючі компанії через невиконання робіт із покосу трави на внутрішньоквартальних територіях.

Про це стало відомо під час апаратної наради Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Процедура перевірки та складання протоколів за непокіс трави триває третій місяць від початку сезону покосу. Містяни можуть подати скаргу до міського «Колцентру 1588». Після цього звернення передають до адміністрації відповідного району, яка спільно з КП «Миколаївські парки» перевіряє, хто відповідає за покіс на цій території.

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— Відповідно до цієї заявки відпрацьовується в адміністрації району спільно з комунальним підприємством «Миколаївські парки». Якщо комунальне підприємство КП «Парки» відхиляє заявку, що вона не є, скажемо так, в межах її компетенції, це на перелік на адміністрацію району і потім виходить на місце і ми даємо роз'яснення по головам ОСББ і по керуючим компаніям щодо відпрацювання цієї заявки, — розповів головний спеціаліст відділу обробки звернень громадян «Колцентру 1588» Дмитро Григор'єв.

Якщо територія не належить до зони відповідальності КП «Миколаївські парки» і за неї відповідає керуюча компанія або ОСББ, адміністрація може скласти протокол за неналежний покіс трави.

Кількість складених за минулий місяць протоколів на керуючі компанії та ОСББ за непокіс трави:

Центральний район — 7;

Заводський район — 7;

Інгульський район — 12 (з початку року — 74);

Корабельний район — 0.

У Корабельному районі протоколи за непокіс трави наразі не складають. Там пояснюють це відсутністю схем закріплення територій за будинками, які дозволили б визначити відповідального за їх утримання.

— Корабельний район проводить роботу і складає схеми закріплення територій, допомагає управляючим компаніям, протоколи не складає. Юридично не можливо скласти, нема балансоутримувача території, яка закріплена за будівлею. Раніше були схеми, згідно з якими територія була закріплена за ЖЕКом. Зараз керуючі компанії підписують договори, однак території за ними не закріплені. Ми готові підписати з керуючими компаніями та будинками відповідні схеми й закріпити за ними території, а потім уже на підставі цих схем складати протоколи,— пояснив перший заступник голови Корабельного району Олександр Гвозденко.

Також перший заступник міського голови Віталій Луков запитав, чи були випадки, коли складені протоколи призвели до накладення штрафів на керуючі компанії та чи почали вони після цього косити траву.

У відповідь голови адміністрацій зазначили, що не можуть підтвердити, чи почали компанії виконувати роботи. Усі протоколи передають на розгляд адміністративної комісії. Після цього, якщо штраф добровільно не сплачують, документи передають до виконавчої служби. Також рішення можуть оскаржувати в суді.

Водночас є випадки, коли адміністративна комісія розглядала протокол, визнавала керуючу компанію винною, після чого підприємство сплачувало штраф.

За останні кілька місяців миколаївці стали частіше скаржитися на непокошену траву та бур'яни у різних частинах міста. Зокрема, біля будинків та у дворах. У КП «Миколаївські парки» відповіли, що за це відповідальні керуючі компанії та ОСББ.

Також влітку миколаївці поскаржилися на стан дитячого майданчику «Казка» біля будинків 32-38 по вулиці Океанівській. «ДЄЗ Пілот» пофарбувало та відремонтувало саме дитячий майданчик.

Проте трава залишилася непокошеною, а сміття, зокрема обрізані гілки, не прибрали. Як повідомили в адміністрації Корабельного району, майданчик є безхазяйним, тобто його територія не закріплена за будинками поруч. До 10 червня адміністрація мала організувати там прибирання та покос трави.

Пізніше стало відомо, що цьому на дитячому майданчику «Казка» покосили траву та прибрали сміття. Як виявилося, відповідальними за покіс трави було КП «Миколаївські парки».