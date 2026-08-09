Через спеку на Миколаївщині міліє та вкривається сіллю рожеве озеро

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Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»

В озері Солонець-Тузли через спеку та посушливу погоду знижується рівень води. Водойма розташована у національному природному парку «Білобережжя Святослава» на Миколаївщині.

Про це повідомили на сторінці парку «Білобережжя Святослава» у Facebook.

Як зазначається, через спекотну та посушливу погоду вода відступає з озера. Натомість відкривається біла самосадна сіль, яка місцями набуває рожевого відтінку.

Таке забарвлення виникає завдяки мікроводоростям та рачку соляна.

«Це унікальне природне явище вкотре нагадує про неповторну красу та цінність природних комплексів НПП «Білобережжя Святослава», які потребують нашої спільної турботи та збереження», — йдеться у повідомленні.

Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава» Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава» Через сильну спеку на Миколаївщині озеро вкрилося сіллю. Фото: «Білобережжя Святослава»

Нагадаємо, у Миколаєві 6 серпня температура повітря піднялася до +38,8°С. Це відповідає критерію сильної спеки та перевищило попередній температурний рекорд для цього дня.

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