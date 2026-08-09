Кількість непрацюючих камер відеоспостереження у Миколаєві зменшилася майже вдвічі

У Миколаєві не працює 124 камери відеоспостереження. Ілюстративне фото thenewportbuzz.com

У системі «Безпечне місто» у Миколаєві всього є 701 камера відеоспостереження. Кількість камер, які не працюють, зменшилася майже вдвічі. Їх зараз 124.

Про це стало відомо під час апаратної наради у Миколаївській міськраді, пишуть «МикВісті».

Начальник відділу стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міськради Дмитро Канарський повідомив, що всього у системі є 701 камера відеоспостереження.

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— У нас всього 701 камера в системі. На даний момент не працює 124. Дві камери у нас без не віддають координати, на жаль. Всі роботизовані камери у нас працюють. Тобто трошечки покращили показники, — сказав Дмитро Канарський.

Віцемер Віталій Луков прокоментував, що показники покращилися суттєво, оскільки раніше не працювало майже вдвічі більше камер.

— Майже вдвічі, тобто було 226 — не велося відеоспостереження, зараз 124. Тобто на 100 камер покращення, це суттєво, — зазначив заступник міського голови.

Нагадаємо, у Миколаєві пропонують розширити перелік порушень правил дорожнього руху, які можуть автоматично фіксувати дорожні камери. Окрім перевищення швидкості, вони можуть почати фіксувати проїзд стоп-лінії та рух смугою громадського транспорту.