 Зі стихійних смітників на ремонти доріг та знесення дерев: у Центральному районі Миколаєва перерозподілили ₴5,8 млн

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Головна Новини Суспільство 8:53, 13 серпня, 2026

Зі стихійних смітників на ремонти доріг та знесення дерев: у Центральному районі Миколаєва перерозподілили ₴5,8 млн

У Центральному районі Миколаєва змінять призначення 5,8 млн грн. Скриншот із трансляції засідання виконкомуУ Центральному районі Миколаєва змінять призначення 5,8 млн грн. Скриншот із трансляції засідання виконкому

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив перерозподіл 5,8 мільйона гривень у бюджеті адміністрації Центрального району. Кошти планують спрямувати на благоустрій та ремонт доріг.

Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради 12 серпня, пишуть «МикВісті».

— Просимо перерозподілити кошти зі стихійних сміттєзвалищ на ремонти внутрішньоквартальних дворів, знесення дерев, облаштування майданчиків ТПВ та поточний ремонт дорожнього покриття, — пояснив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

Згідно з рішенням, видатки на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів зменшать на 5 мільйонів 804 тисячі 837 гривень.

Натомість ці кошти розподілять між трьома напрямами:

  • 4 мільйони 782 тисячі 413 гривень — на організацію благоустрою;
  • 993 тисячі 217 гривень — на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури;
  • 29 тисяч 207 гривень — на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Раніше повідомлялося, що котлован у парку «Адміралтейський» (колишній сквер імені 61 комунара, — прим.) у Миколаєві запропонували засипати землею, яку використовують під час облаштування укриттів. Цю ділянку через суд намагаються повернути місту, оскільки там нічого не побудували за роки оренди.

Нагадаємо, «МикВісті» у квітні писали, що біля котловану у сквері обвалився паркан та накопичується сміття.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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