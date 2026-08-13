Зі стихійних смітників на ремонти доріг та знесення дерев: у Центральному районі Миколаєва перерозподілили ₴5,8 млн

У Центральному районі Миколаєва змінять призначення 5,8 млн грн. Скриншот із трансляції засідання виконкому

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради погодив перерозподіл 5,8 мільйона гривень у бюджеті адміністрації Центрального району. Кошти планують спрямувати на благоустрій та ремонт доріг.

Відповідне рішення ухвалив виконком Миколаївської міської ради 12 серпня, пишуть «МикВісті».

— Просимо перерозподілити кошти зі стихійних сміттєзвалищ на ремонти внутрішньоквартальних дворів, знесення дерев, облаштування майданчиків ТПВ та поточний ремонт дорожнього покриття, — пояснив голова адміністрації Центрального району Олександр Береза.

Згідно з рішенням, видатки на забезпечення збору та вивезення сміття і відходів зменшать на 5 мільйонів 804 тисячі 837 гривень.

Натомість ці кошти розподілять між трьома напрямами:

4 мільйони 782 тисячі 413 гривень — на організацію благоустрою;

993 тисячі 217 гривень — на утримання та розвиток автомобільних доріг і дорожньої інфраструктури;

29 тисяч 207 гривень — на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

Раніше повідомлялося, що котлован у парку «Адміралтейський» (колишній сквер імені 61 комунара, — прим.) у Миколаєві запропонували засипати землею, яку використовують під час облаштування укриттів. Цю ділянку через суд намагаються повернути місту, оскільки там нічого не побудували за роки оренди.

Нагадаємо, «МикВісті» у квітні писали, що біля котловану у сквері обвалився паркан та накопичується сміття.