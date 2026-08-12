 Для стабільного проходження зими Миколаїв отримав 24 трансформатори за понад ₴30 млн

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Головна Новини Суспільство 14:43, 12 серпня, 2026

Для стабільного проходження зими Миколаїв отримав 24 трансформатори за понад ₴30 млн

Ілютраційне фото трансформаторів, що передали волонтери АТ «Миколаївобленерго»Ілютраційне фото: трансформатори, які «Миколаївобленерго» отримало від волонтерів

Миколаїв прийме з державної у комунальну власність 24 силові трансформатори загальною вартістю понад 30 мільйона гривень.

Відповідний проєкт рішення розглянув виконавчий комітет Миколаївської міської ради на засіданні 12 серпня, повідомляють «МикВісті».

Трансформатори планують використовувати для забезпечення стабільної роботи міської інфраструктури під час опалювального сезону 2026–2027 років.

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Як повідомила заступниця начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради Тетяна Дмитрова, йдеться про трансформатори загальною вартістю 30 мільйонів 815 тисяч гривень.

«З метою сталого проходження опалювального періоду, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів та рішень міської ради надано згоду на прийняття до комунальної власності Миколаївської територіальної громади з державної власності 24 силові трансформатори загальною вартістю 30 мільйонів 815 тисяч гривень», — зазначила Тетяна Дмитрова.

Для оформлення передачі майна виконком створить спеціальну комісію з дев’яти осіб. Вона має провести приймання-передачу трансформаторів та оформити відповідний акт, який надалі подадуть на затвердження виконавчому комітету.

Після завершення процедури приймання-передачі трансформатори офіційно перейдуть у власність Миколаївської міської територіальної громади.

Нагадаємо, у серпні 2026 року уряд передав громадам Миколаївщини 27 трансформаторів та інше енергетичне обладнання для підготовки до опалювального сезону, закуплене за кошти гранту уряду Японії.

Перед тим, у січні 2026 року, повідомлялося, що в Миколаєві цьогоріч встановлять 15 когенераційних установок загальною потужністю 27,5 мегавата.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

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