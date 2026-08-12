У Баштанці планують побудувати нові каналізаційні очисні споруди: на проєкт витратять до ₴416 тис.

Баштанка Миколаївської області. Фото «МикВісті»

У Баштанці Миколаївської області планують збудувати нові каналізаційні очисні споруди. Наразі міська влада шукає підрядника, який розробить детальний план території для майбутнього будівництва. На це готові витратити 416,6 тисячі гривень.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель Prozorro, пишуть «МикВісті».

Майбутні очисні споруди хочуть розмістити у південно-західній частині Баштанки, на території, яка зараз вільна від забудови. Безпосередньо під детальне планування визначили земельну ділянку площею 1,5 гектара.

При цьому під час розроблення документації підрядник має врахувати санітарно-захисну зону майбутнього об'єкта — 150 метрів. Загальна територія, яку потрібно опрацювати з урахуванням цієї зони, орієнтовно становить 17,8 гектара.

За умовами тендеру, підрядник має не просто підготувати схему забудови. Спочатку для території проведуть нову топографо-геодезичну зйомку та створять цифрову карту. Після цього мають розробити сам детальний план території із застосуванням геоінформаційних технологій.

Проєкт також повинен пройти стратегічну екологічну оцінку. Для нього мають підготувати відповідний звіт, провести громадське обговорення та представити детальний план на розгляд архітектурно-містобудівної ради.

У міськраді розраховують завершити підготовку детального плану вже цієї осені — 30 листопада 2026 року.

Нагадаємо, через регулярні скиди недостатньо очищених або неочищених стоків стан Південного Бугу продовжує погіршуватися. У Держекоінспекції кажуть, що головним джерелом забруднення залишаються комунальні підприємства зі зношеними або аварійними очисними спорудами.