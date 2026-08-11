На Миколаївщині виявили два випадки спалювання стерні: порушників оштрафували

На Миколаївщині виявили два випадки спалювання стерні. Фото: Держекоінспекція

На Миколаївщині державні інспектори виявили два випадки спалювання стерні та рослинних залишків — поблизу Старогороженого Баштанського району та у Кривому Озері Другому на Первомайщині. Обох порушників притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Перший випадок зафіксували на сільськогосподарській ділянці поблизу села Старогорожене Баштанського району. Орендар землі спалював стерню, чим порушив природоохоронні вимоги.

Ще один випадок інспектори виявили під час рейду в селі Криве Озеро Друге Кривоозерської громади Первомайського району. Там спалювали рослинні залишки та стерню.

В обох випадках на порушників склали протоколи за частиною першою статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кожного порушника оштрафували на 3 060 гривень.

«Спалювання стерні створює ризик поширення вогню на значні площі. Висока температура пошкоджує верхній шар ґрунту, знищує корисні мікроорганізми, комах та дрібних тварин, а дим погіршує якість повітря», — наголосили в держекоінспекції.

Раніше повідомлялося, що державна екологічна інспекція Південно-Західного округу нарахувала понад 6,8 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини, спричинених російськими атаками.