На Миколаївщині виявили два випадки спалювання стерні: порушників оштрафували
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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На Миколаївщині державні інспектори виявили два випадки спалювання стерні та рослинних залишків — поблизу Старогороженого Баштанського району та у Кривому Озері Другому на Первомайщині. Обох порушників притягнули до адміністративної відповідальності та оштрафували.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Перший випадок зафіксували на сільськогосподарській ділянці поблизу села Старогорожене Баштанського району. Орендар землі спалював стерню, чим порушив природоохоронні вимоги.
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Ще один випадок інспектори виявили під час рейду в селі Криве Озеро Друге Кривоозерської громади Первомайського району. Там спалювали рослинні залишки та стерню.
В обох випадках на порушників склали протоколи за частиною першою статті 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Кожного порушника оштрафували на 3 060 гривень.
«Спалювання стерні створює ризик поширення вогню на значні площі. Висока температура пошкоджує верхній шар ґрунту, знищує корисні мікроорганізми, комах та дрібних тварин, а дим погіршує якість повітря», — наголосили в держекоінспекції.
Раніше повідомлялося, що державна екологічна інспекція Південно-Західного округу нарахувала понад 6,8 мільйона гривень збитків довкіллю внаслідок пожеж на об’єктах енергетичної інфраструктури Миколаївщини, спричинених російськими атаками.
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