«Дивно читати, як місто називають брудним ті, хто кидає сміття під ноги», — Сєнкевич звернувся до миколаївців

Олександр Сєнкевич закликав миколаївців не знецінювати місто: «Миколаїв не ідеальний, але він живий і свій». Архівне фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, надихнувшись дописом про те, як містяни говорять про власне місто, звернувся до миколаївців. Він закликав критикувати проблеми Миколаєва, але не знецінювати його.

Свою позицію мер оприлюднив у Facebook, поширивши допис жительки Миколаєва Інни Зьомші.

Вона розповіла, що побачила у Threads публікацію жінки, яка планує переїхати до Миколаєва і попросила місцевих порадити район для життя. У коментарях містяни, за її словами, почали активно критикувати місто.

Миколаїв називали «дном» та «найгіршим містом України», писали, що тут «нічого немає», а також скаржилися на відсутність місць для відпочинку та розваг.

— Натикаюся на допис дівчини. Вона пише, що планує переїзд до Миколаєва і просить порадити, який район обрати для життя. Звичайне, щире питання людини, яка хоче почути думку тих, хто тут живе. Відкриваю коментарі. І знаєте... краще б не відкривала, а там як кажуть «понеслось гівно по трубах». Такої концентрації зневаги до власного міста я давно не бачила. В одному потоці писали, що Миколаїв — «дно», «найгірше місто України», «тут немає нічого», «суцільні ждуни», «ніде випити, ніде відпочити, ніде потанцювати, ніде заспівати в караоке». Комусь брудно. Комусь сумно. Комусь люди не такі. Комусь влада винна в усьому — здається, навіть у тому, що колись за царя Панька дощ ішов не вчасно. І читаю це все з одним-єдиним питанням у голові. Люди... якщо ви настільки ненавидите місто, в якому живете, то чому ви досі тут? Ні, це не про те, що не можна критикувати. Навпаки. Треба говорити про проблеми. Треба вимагати змін. Треба бути небайдужими, — зазначила Інна Зьомша.

Скриншот допису міського голови з його сторінки у Facebook

Інна Зьомша зазначила, що критикувати проблеми міста нормально. Водночас, на її думку, між критикою та приниженням є суттєва різниця.

— Між критикою і приниженням — величезна прірва. Бо коли під дописом людини, яка хоче сюди переїхати, десятки місцевих самі ж переконують її не приїжджати, вони стріляють не у владу. Не в дороги. Не в чиновників. Вони стріляють у своє місто, — написала Інна Зьомша.

Вона також наголосила, що Миколаїв має проблеми, але водночас залишається містом волонтерів, дітей, підприємців та людей, які продовжують тут жити й працювати під час війни.

— Любити своє місто — не означає заплющувати очі на його недоліки. Любити — означає не дозволяти перетворювати його на смітник хоча б у власних словах. Бо слова теж будують. І слова теж руйнують, — зазначила авторка.

Олександр Сєнкевич поширив цей допис і написав, що він йому «дуже відгукується».

— Бо справді дивно читати, як місто називають брудним ті, хто сам кидає сміття під ноги. Як кажуть, що «тут нічого немає», але нічого не роблять, щоб щось з’явилось, — написав мер.

За його словами, Миколаїв не є ідеальним, однак залишається «живим і своїм», а його майбутнє залежить не лише від роботи влади, а й від того, як самі містяни ставляться до нього та що роблять щодня.

— Критикувати нормально, але принижувати своє місто точно не допомагає. Від цього не стає чистіше, безпечніше чи комфортніше. Місто починається з нас. І з наших слів теж. Миколаїв не ідеальний. Але він живий і свій. І багато залежить від того, як ми про нього говоримо і що робимо щодня. Дякую за цей текст, — додав мер.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» проводили опитування щодо культурних подій у Миколаєві під час війни. Воно показало: 74% учасників вважають, що місту потрібні культурні та символічні події, але переважно у безпечному й стриманому форматі. Найбільше підтримали невеликі заходи в різних районах міста, концерти у безпечному форматі та події для дітей.

Окремо 84% респондентів виступили за святкову атмосферу на Різдво та Новий рік — з декором, невеликими ялинками та дитячими заходами, але без масових скупчень.