 Викрутили лампи й пошкодили майно: у міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі міста

  • понеділок

    10 серпня, 2026

  • 30.8°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 30.8° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 13:51, 10 серпня, 2026

Викрутили лампи й пошкодили майно: у міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі міста

У Миколаєві поскаржилися на укриття без світла. Ілюстративне фото МикВістіУ Миколаєві поскаржилися на укриття без світла. Ілюстративне фото МикВісті

Мешканці Миколаєва поскаржилися на занедбане укриття на проспекті Центральному, де немає світла та місць для сидіння. У міськраді пояснили, що лампи в укритті пошкодили й викрали невідомі, а також зламали частину майна.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді у відповіді на запит «МикВісті».

У липні у Facebook- групі Contact Center при Миколаївській міській раді містяни поскаржились на стан укриття №52477 на проспекті Центральному, 69. За словами Ірини Деолецької, у приміщенні немає освітлення та лавок, а вказаний на інформаційному стенді номер телефону не працює вже близько чотирьох місяців.

«Одне з небагатьох відкритих укритів у місті находиться у занедбаному стані. Не знаю хто відповідає за ці укриття, та повинен перевіряти їх стан, бо за номером телефона, що вказаний на стенді ніхто не відповідає. Вже чотири місяця як він не в мережі. Люди не можуть користуватися укриттям, бо там ні світла, ні хоч чогось де можна було б сісти. Прошу якось посприяти, щоб укриття привели у належний стан», — написала мешканка.

Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСтан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео
Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСтан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео
Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відеоСтан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео

Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство «Захист». У Миколаївській міській раді повідомили, що поточний ремонт приміщення виконали у 2023 році. Тоді за 128,1 тисячі гривень в укритті очистили та пофарбували стіни й стелю, відремонтували штукатурку, а підлогу очистили, вирівняли та пофарбували. Також привели до ладу та пофарбували двері.

У 2025 році у приміщенні також відремонтували систему вентиляції. Вартість цих робіт становила 180,9 тисячі гривень.

Технічний стан укриття останнього разу перевіряли представники Головного управління ДСНС у Миколаївській області 27 квітня 2026 року. Під час обстеження зафіксували відсутність необхідних засобів для гасіння пожежі та планів евакуації. Вхід до укриття не облаштований належним чином для людей з інвалідністю та маломобільних людей. Також відсутні додаткові комплекти ключів від дверей та спеціальний термометр для вимірювання температури повітря.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Також за інформацією міської ради освітлення в укритті пошкодили та частково розікрали.

«На момент облаштування захисної споруди вона була забезпечена електричним освітленням. Однак унаслідок протиправних дій невстановлених осіб було викрадено три основні світильника, два аварійних світильника, два пожежні сповіщувачі, пошкоджено двері до санітарного вузла, зламано водопровідну трубу та водорозбірний кран, а також вирвано електричні проводи», — йдеться у листі.

За фактом крадіжки комунальне підприємство «Захист» звернулося до правоохоронних органів.

Разом з тим, на комунальному підприємстві обіцяють відносити освітлення та встановити лавки.

«Наразі працівниками підприємства проводяться відновлювальні роботи з відновлення системи електропостачання та освітлення захисної споруди. У поточний рік фінансування на проведення ремонтних робіт або на облаштування захисної споруди не передбачено. Разом з тим КП ММР «Захист» планує виконати встановлення відкидних лавок власними силами. Орієнтовний строк виконання зазначених робіт до 31.10.2026року», — зазначають у міській раді.

Відповідь Миколаївської мської ради на запит МикВістіВідповідь Миколаївської мської ради на запит МикВісті
Відповідь Миколаївської мської ради на запит МикВістіВідповідь Миколаївської мської ради на запит МикВісті

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив перевірити безперешкодний доступ до споруд цивільного захисту після того, як містяни поскаржилися на зачинені укриття під час повітряних тривог.

Також повідомлялося, що у прифронтових громадах України встановлять 840 мобільних укриттів. Загальну вартість проєкту оцінили у 1,4 мільярда гривень. Це питання обговорили під час конгресових слухань на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

Читайте також «Чому миколаївці не користуються укриттями: опитування «МикВісті».

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.
партнерство
International Media Support

Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.

Останні новини про: Укриття

«Люди вішають замки», — Сєнкевич доручив перевірити доступ до укриттів після скарг містян
Капремонт укриття у лікарні №1 у Миколаєві: загальна вартість перевищила ₴22 млн
У прифронтових громадах збираються встановити 840 мобільних укриттів: для цього потрібно ₴1,4 млрд
Реклама
Читайте також:
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
новини
«У понеділок госпіталізували, у вівторок виписали», — депутатка Миколаївської облради заявила про проблеми через нові правила МОЗ

Аліна Квітко
новини
Недобудований корпус варварівського ліцею досі не накрили дахом

Юлія Бойченко
новини
Для інтернів готували 200 місць у лікарнях Миколаївщини: роботу обрали лише 44 випускники

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Укриття

У прифронтових громадах збираються встановити 840 мобільних укриттів: для цього потрібно ₴1,4 млрд
Капремонт укриття у лікарні №1 у Миколаєві: загальна вартість перевищила ₴22 млн
«Люди вішають замки», — Сєнкевич доручив перевірити доступ до укриттів після скарг містян

На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Депутатка Миколаївської облради заявила про проблеми через нові правила МОЗ

6 годин тому

На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Головне сьогодні