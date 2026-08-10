Викрутили лампи й пошкодили майно: у міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі міста

У Миколаєві поскаржилися на укриття без світла. Ілюстративне фото МикВісті

Мешканці Миколаєва поскаржилися на занедбане укриття на проспекті Центральному, де немає світла та місць для сидіння. У міськраді пояснили, що лампи в укритті пошкодили й викрали невідомі, а також зламали частину майна.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді у відповіді на запит «МикВісті».

У липні у Facebook- групі Contact Center при Миколаївській міській раді містяни поскаржились на стан укриття №52477 на проспекті Центральному, 69. За словами Ірини Деолецької, у приміщенні немає освітлення та лавок, а вказаний на інформаційному стенді номер телефону не працює вже близько чотирьох місяців.

«Одне з небагатьох відкритих укритів у місті находиться у занедбаному стані. Не знаю хто відповідає за ці укриття, та повинен перевіряти їх стан, бо за номером телефона, що вказаний на стенді ніхто не відповідає. Вже чотири місяця як він не в мережі. Люди не можуть користуватися укриттям, бо там ні світла, ні хоч чогось де можна було б сісти. Прошу якось посприяти, щоб укриття привели у належний стан», — написала мешканка.

Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео Стан укриття на проспекті Центральному. Скриншот з відео

Балансоутримувачем укриття є комунальне підприємство «Захист». У Миколаївській міській раді повідомили, що поточний ремонт приміщення виконали у 2023 році. Тоді за 128,1 тисячі гривень в укритті очистили та пофарбували стіни й стелю, відремонтували штукатурку, а підлогу очистили, вирівняли та пофарбували. Також привели до ладу та пофарбували двері.

У 2025 році у приміщенні також відремонтували систему вентиляції. Вартість цих робіт становила 180,9 тисячі гривень.

Технічний стан укриття останнього разу перевіряли представники Головного управління ДСНС у Миколаївській області 27 квітня 2026 року. Під час обстеження зафіксували відсутність необхідних засобів для гасіння пожежі та планів евакуації. Вхід до укриття не облаштований належним чином для людей з інвалідністю та маломобільних людей. Також відсутні додаткові комплекти ключів від дверей та спеціальний термометр для вимірювання температури повітря.

Також за інформацією міської ради освітлення в укритті пошкодили та частково розікрали.

«На момент облаштування захисної споруди вона була забезпечена електричним освітленням. Однак унаслідок протиправних дій невстановлених осіб було викрадено три основні світильника, два аварійних світильника, два пожежні сповіщувачі, пошкоджено двері до санітарного вузла, зламано водопровідну трубу та водорозбірний кран, а також вирвано електричні проводи», — йдеться у листі.

За фактом крадіжки комунальне підприємство «Захист» звернулося до правоохоронних органів.

Разом з тим, на комунальному підприємстві обіцяють відносити освітлення та встановити лавки.

«Наразі працівниками підприємства проводяться відновлювальні роботи з відновлення системи електропостачання та освітлення захисної споруди. У поточний рік фінансування на проведення ремонтних робіт або на облаштування захисної споруди не передбачено. Разом з тим КП ММР «Захист» планує виконати встановлення відкидних лавок власними силами. Орієнтовний строк виконання зазначених робіт до 31.10.2026року», — зазначають у міській раді.

Відповідь Миколаївської мської ради на запит МикВісті

Відповідь Миколаївської мської ради на запит МикВісті

Нагадаємо, що міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив перевірити безперешкодний доступ до споруд цивільного захисту після того, як містяни поскаржилися на зачинені укриття під час повітряних тривог.

Також повідомлялося, що у прифронтових громадах України встановлять 840 мобільних укриттів. Загальну вартість проєкту оцінили у 1,4 мільярда гривень. Це питання обговорили під час конгресових слухань на майданчику Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

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