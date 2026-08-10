16 людей загинули на водоймах Миколаївщини від початку року, серед них двоє дітей

Водолаз шукає людину під водою. Фото: ДСНС

На Миколаївщині від початку року під час відпочинку біля водойм загинули 16 людей, серед них двоє дітей. Ще 11 людей вдалося врятувати.

Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільше людей загинуло у Миколаївському районі — 11. Там також врятували вісьмох людей.

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У Вознесенському районі загинули двоє людей, ще трьох вдалося врятувати. На водоймах Первомайського району загинули двоє людей. Ще одна людина загинула у Баштанському районі.

Напередодні трагедія сталася у Миколаєві, в мікрорайоні Намив. У районі пірсу у воді загинув підліток. Цьогоріч це вже друга загибель дитини на цій локації.

Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.

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