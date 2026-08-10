 16 людей загинули на водоймах Миколаївщини від початку року, серед них двоє дітей

  • понеділок

    10 серпня, 2026

  • 31.7°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 10 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 31.7° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 15:42, 10 серпня, 2026

16 людей загинули на водоймах Миколаївщини від початку року, серед них двоє дітей

Водолаз шукає людину під водою. Фото: ДСНСВодолаз шукає людину під водою. Фото: ДСНС

На Миколаївщині від початку року під час відпочинку біля водойм загинули 16 людей, серед них двоє дітей. Ще 11 людей вдалося врятувати.

Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Найбільше людей загинуло у Миколаївському районі — 11. Там також врятували вісьмох людей.

Реклама

У Вознесенському районі загинули двоє людей, ще трьох вдалося врятувати. На водоймах Первомайського району загинули двоє людей. Ще одна людина загинула у Баштанському районі.

Напередодні трагедія сталася у Миколаєві, в мікрорайоні Намив. У районі пірсу у воді загинув підліток. Цьогоріч це вже друга загибель дитини на цій локації.

Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.

Читайте також статтю «МикВісті»: «У Миколаєві немає офіційних пляжів, але є сотні людей біля води. Що не так із літнім відпочинком у місті»

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Статистика

Майже 60% кримінальних справ про порнографію в Україні стосуються дитячого контенту
Смертність на Миколаївщині в чотири рази перевищує народжуваність
Миколаїв опинився серед найдоступніших міст України для оренди житла
Реклама
Читайте також:
новини
Департамент соцзахисту Миколаєва віддасть ₴4 млн за послуги асистента дитини громадській організації, створеній місяць тому

Юлія Лук’яненко
новини
Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

Альона Коханчук
новини
На ремонт дитсадка «Сонечко» у Коблевому витратили ₴80 млн: ще встановлюватимуть сонячні колектори

Юлія Бойченко
новини
На Миколаївщині представили проєкт спроможної мережі лікарень: як пропонують розподілити медзаклади

Альона Коханчук
новини
«У понеділок госпіталізували, у вівторок виписали», — депутатка Миколаївської облради заявила про проблеми через нові правила МОЗ

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Статистика

Миколаїв опинився серед найдоступніших міст України для оренди житла
Смертність на Миколаївщині в чотири рази перевищує народжуваність
Майже 60% кримінальних справ про порнографію в Україні стосуються дитячого контенту

Департамент соцзахисту у Миколаєві віддасть ₴4 млн громадській організації, створеній місяць тому: аудитори почали перевірку

У парку «Дубки» у Миколаєві горить 2 га сухої трави

2 години тому

Викрутили лампи й пошкодили майно. У міськраді пояснили занедбаний стан укриття в центрі Миколаєва

САМОВРЯДУВАННЯ

Альона Коханчук

Головне сьогодні