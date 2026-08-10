16 людей загинули на водоймах Миколаївщини від початку року, серед них двоє дітей
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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На Миколаївщині від початку року під час відпочинку біля водойм загинули 16 людей, серед них двоє дітей. Ще 11 людей вдалося врятувати.
Про це повідомили у Головному управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.
Найбільше людей загинуло у Миколаївському районі — 11. Там також врятували вісьмох людей.
У Вознесенському районі загинули двоє людей, ще трьох вдалося врятувати. На водоймах Первомайського району загинули двоє людей. Ще одна людина загинула у Баштанському районі.
Напередодні трагедія сталася у Миколаєві, в мікрорайоні Намив. У районі пірсу у воді загинув підліток. Цьогоріч це вже друга загибель дитини на цій локації.
Слід зазначити, що у Миколаєві продовжує діяти заборона на купання в річках та відпочинок біля води, запроваджена ще у 2022 році.
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