 Майже 60% кримінальних справ про порнографію в Україні стосуються дитячого контенту

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Головна Новини Правосуддя 18:46, 15 липня, 2026

Майже 60% кримінальних справ про порнографію в Україні стосуються дитячого контенту

Кількість справ щодо порнографії, січень-червень. Фото ОпендатаботКількість справ щодо порнографії, січень-червень. Фото Опендатабот

За перше півріччя 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зниження кількості кримінальних справ щодо порнографії, при цьому майже 60% із них тепер стосуються саме дитячого контенту.

Про це пише Опендатабот.

Такі дані Офісу Генерального прокурора збігаються в часі з ухваленням Верховною Радою в першому читанні законопроєкту, який декриміналізує створення та поширення дорослого контенту між повнолітніми, але посилює відповідальність за дитячу порнографію.

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Загалом за перші шість місяців року правоохоронці відкрили 534 кримінальні провадження за статтями 301 та 301-1 Кримінального кодексу України. З цієї кількості 316 справ (що становить 59%) припадають саме на виробництво, збут або зберігання дитячої порнографії.

Статистика свідчить про загальне зниження динаміки переслідування за дорослий контент, кількість справ щодо якого зменшилася у 6,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сукупна кількість проваджень за двома статтями скоротилася у 4,4 раза. Крім того, знизилася частка справ, які передають до суду: якщо торік цей показник перевищував 80%, то за перше півріччя 2026 року до судового розгляду дійшло лише 44% розпочатих проваджень.

Варто зазначити, що у вівторок, 14 липня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізує дорослий контент.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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