Майже 60% кримінальних справ про порнографію в Україні стосуються дитячого контенту

Кількість справ щодо порнографії, січень-червень. Фото Опендатабот

За перше півріччя 2026 року в Україні зафіксовано суттєве зниження кількості кримінальних справ щодо порнографії, при цьому майже 60% із них тепер стосуються саме дитячого контенту.

Про це пише Опендатабот.

Такі дані Офісу Генерального прокурора збігаються в часі з ухваленням Верховною Радою в першому читанні законопроєкту, який декриміналізує створення та поширення дорослого контенту між повнолітніми, але посилює відповідальність за дитячу порнографію.

Загалом за перші шість місяців року правоохоронці відкрили 534 кримінальні провадження за статтями 301 та 301-1 Кримінального кодексу України. З цієї кількості 316 справ (що становить 59%) припадають саме на виробництво, збут або зберігання дитячої порнографії.

Статистика свідчить про загальне зниження динаміки переслідування за дорослий контент, кількість справ щодо якого зменшилася у 6,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Сукупна кількість проваджень за двома статтями скоротилася у 4,4 раза. Крім того, знизилася частка справ, які передають до суду: якщо торік цей показник перевищував 80%, то за перше півріччя 2026 року до судового розгляду дійшло лише 44% розпочатих проваджень.

Варто зазначити, що у вівторок, 14 липня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт, який посилює відповідальність за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії та декриміналізує дорослий контент.