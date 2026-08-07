Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»
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- Марія ХаміцевичКореспондентка
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Минулої доби, 6 серпня, російська армія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed».
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
За даними ОВА, станом на ранок пошкоджень та постраждалих не було.
Нагадаємо, що вночі 6 серпня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками «Герань». Тоді внаслідок удару були пошкоджені п'ять гаражів, паркан і цех одного з підприємств.
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