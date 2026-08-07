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Головна Новини Оборона 8:10, 07 серпня, 2026

Росіяни атакували Миколаївщину «Шахедами»

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстраційнеНаслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото МикВісті, ілюстраційне

Минулої доби, 6 серпня, російська армія атакувала Миколаївську область ударними безпілотниками «Shahed».

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними ОВА, станом на ранок пошкоджень та постраждалих не було.

Нагадаємо, що вночі 6 серпня росіяни атакували Миколаїв безпілотниками «Герань». Тоді внаслідок удару були пошкоджені п'ять гаражів, паркан і цех одного з підприємств.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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