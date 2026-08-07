 «Знаходять лазівки», —  в ОВА пояснили, як люди опинилися на закритому пляжі у Коблевому

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Головна Новини Суспільство 17:09, 07 серпня, 2026

«Знаходять лазівки», —  в ОВА пояснили, як люди опинилися на закритому пляжі у Коблевому

Бетонні конструкції на пляжі у Коблеве. Архівне фото редакції «МикВісті»Бетонні конструкції на пляжі у Коблеве. Архівне фото редакції «МикВісті»

Люди попри заборону знаходять «лазівки», щоб потрапити на закриті пляжі Миколаївської області.

Про це в ефірі «Суспільного» сказав виконувач обов'язків очільника Миколаївської обласної військово Георгій Решетілов, коментуючи трагедію у Коблевому.

Як відомо, на пляжі вибухнула міна, внаслідок якого загинув чоловік, а дві жінки отримали поранення.

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За його словами, доступ до небезпечної прибережної зони обмежений інженерними спорудами та попереджувальними знаками, однак це не зупиняє окремих відпочивальників.

«Загалом зона відпочинку обладнана сьогодні тетраподами, так званими бетонними спорудами «зуби дракона». Є колючий дріт і є велика кількість інформаційних табличок «мінна небезпека».

На жаль, люди, нехтуючи і попередженнями і небезпекою, зараз знаходять певні лазівки, щоб вийти не тільки на пляж, а окремі люди намагаються купатися», — сказав Георгій Решетілов.

Він наголосив, що заборона на відвідування узбережжя діє вздовж усієї прибережної території області, а не лише в Коблевому.

«Звертаю увагу, що на території Миколаївської області, тобто це не тільки зона Коблево, Рибаківка, в Очаків і інші прибережні зони заборонено купатися. І, на жаль, сьогоднішня трагедія ще раз підтверджує нам, що це не просто слова або зайві нагадування, це реальна небезпека», — сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Коблевому на Миколаївщині попри заборону на купання відпочивальники другий рік поспіль плавають у морі. Офіційно пляж закритий, проте люди у соцмережах розповідають, що проходять через базу відпочинку, яка відкрила доступ.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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