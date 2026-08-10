 У Миколаєві горять 2 гектари парку «Дубки»

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Головна Новини Інциденти 16:15, 10 серпня, 2026

У Миколаєві горять 2 гектари парку «Дубки»

У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві рятувальники ліквідовують масштабну пожежу сухостою, чагарників та дерев. Орієнтовна площа займання становить 2 гектари.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Через поривчастий вітер існує загроза подальшого поширення вогню, однак наразі ситуація контрольована.

Водночас через сильне задимлення на прилеглій дорозі ускладнений рух автотранспорту. Поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху.

У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві горить близько 2 гектарів сухостою. Фото: ДСНС Миколаївщини

Обстановку з повітря контролюють за допомогою безпілотника. До гасіння пожежі також залучили працівників лісового господарства.

Нагадаємо, у Миколаєві сталася пожежа у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час займання рятувальники врятували жінку та дитину.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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