 У Миколаєві під час пожежі у квартирі врятували жінку з дитиною, до лікарні госпіталізували 16-річного підлітка

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Головна Новини Інциденти 16:00, 10 серпня, 2026

У Миколаєві під час пожежі у квартирі врятували жінку з дитиною, до лікарні госпіталізували 16-річного підлітка

У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС Миколаївщини

У Миколаєві сталася пожежа у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час займання рятувальники врятували жінку та дитину.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Після прибуття на місце пожежі вогнеборці врятували з квартири жінку та дитину. Ще трьох людей, серед яких також була дитина, евакуювали з будинку.

З числа евакуйованих до медичного закладу з підозрою на отруєння продуктами горіння госпіталізували 16-річного хлопця.

У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС Миколаївщини
У Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС МиколаївщиниУ Миколаєві під час пожежі врятували жінку та дитину. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Причину займання наразі встановлюють.

ДСНС також оприлюднила відео з місця пожежі та роботи рятувальників.

Нагадаємо, від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. Найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Автор
Аліса Мелікадамян
Аліса Мелікадамян
Випускова редакторка, репортерка
Випускова редакторка і репортерка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується насамперед на судовій тематиці, висвітленні судових процесів, політики, відео- й фоторепортажів та інтерв’ю, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання «Відновлення України: шлях до єдності» у 2024 році.

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