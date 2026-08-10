У Миколаєві під час пожежі у квартирі врятували жінку з дитиною, до лікарні госпіталізували 16-річного підлітка
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- Аліса МелікадамянВипускова редакторка, репортерка
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У Миколаєві сталася пожежа у квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. Під час займання рятувальники врятували жінку та дитину.
Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Після прибуття на місце пожежі вогнеборці врятували з квартири жінку та дитину. Ще трьох людей, серед яких також була дитина, евакуювали з будинку.
З числа евакуйованих до медичного закладу з підозрою на отруєння продуктами горіння госпіталізували 16-річного хлопця.
Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Причину займання наразі встановлюють.
ДСНС також оприлюднила відео з місця пожежі та роботи рятувальників.
Нагадаємо, від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. Найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.
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