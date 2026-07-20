1,7 тисяч пожеж за пів року: на Миколаївщині назвали головні причини загорянь
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- Світлана ІванченкоКореспондентка
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Від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. Найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.
Про оперативну ситуацію з пожежами в області, причини їх виникнення та роботу підрозділів ДСНС в умовах воєнного стану розповіли під час ефіру «Українське радіо Миколаїв».
За даними рятувальників, за аналогічний період минулого року в області зафіксували 2701 пожежу.
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Понад тисяча цьогорічних загорянь сталися на відкритих територіях та в екосистемах. Основною причиною 844 пожеж стало необережне поводження з вогнем. Ще 316 випадків пов’язані з порушенням правил пожежної безпеки.
Через бойові дії на Миколаївщині виникло 193 пожежі. Наймасштабніші з них охоплювали понад 100 гектарів сухостою та понад 40 гектарів полів із зерном.
У ДСНС також повідомили, що від початку року за порушення правил пожежної безпеки під час випалювання сухостою до адміністративної відповідальності притягнули 105 людей.
Раніше повідомлялось, що у червні обстріли Миколаївщини спричинили пожежі зі збитками на 1,5 мільйони гривень.
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