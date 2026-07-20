 1,7 тисяч пожеж за пів року: на Миколаївщині назвали головні причини загорянь

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Головна Новини Інциденти 19:26, 20 липня, 2026

1,7 тисяч пожеж за пів року: на Миколаївщині назвали головні причини загорянь

Рятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНСРятувальники ліквідують наслідки пожежі. Фото: ДСНС

Від початку 2026 року на Миколаївщині зареєстрували 1700 пожеж. Найчастіше загоряння виникали через необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки та бойові дії.

Про оперативну ситуацію з пожежами в області, причини їх виникнення та роботу підрозділів ДСНС в умовах воєнного стану розповіли під час ефіру «Українське радіо Миколаїв».

За даними рятувальників, за аналогічний період минулого року в області зафіксували 2701 пожежу.

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Понад тисяча цьогорічних загорянь сталися на відкритих територіях та в екосистемах. Основною причиною 844 пожеж стало необережне поводження з вогнем. Ще 316 випадків пов’язані з порушенням правил пожежної безпеки.

Через бойові дії на Миколаївщині виникло 193 пожежі. Наймасштабніші з них охоплювали понад 100 гектарів сухостою та понад 40 гектарів полів із зерном.

У ДСНС також повідомили, що від початку року за порушення правил пожежної безпеки під час випалювання сухостою до адміністративної відповідальності притягнули 105 людей.

Раніше повідомлялось, що у червні обстріли Миколаївщини спричинили пожежі зі збитками на 1,5 мільйони гривень.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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