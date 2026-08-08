 Омбудсман: на Миколаївщині більшість звернень про порушення прав людини надходить від родин військовополонених і зниклих безвісти

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Головна Новини Суспільство 16:05, 08 серпня, 2026

Омбудсман: на Миколаївщині більшість звернень про порушення прав людини надходить від родин військовополонених і зниклих безвісти

Військовополонені, яких повернули до України. Фото: СБУВійськовополонені, яких повернули до України. Фото: СБУ

На Миколаївщині кількість звернень щодо порушення прав людини за останні роки зросла більш ніж у чотири рази. Серед тих, хто найчастіше звертається до представництва Омбудсмана, — родини військовополонених та зниклих безвісти, а також військовослужбовці.

Про це розповів представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець у коментарі «МикВісті».

За його словами, у 2022 році до представництва надійшло 1058 звернень, тоді як у 2025 році їхня кількість зросла до 4473.

— Кількість порушень прав зростає, але така кількість заяв зараз у першу чергу пов’язана з тим, що все-таки наша інституція стала більш популярною та доступною, тому що ми регіональну мережу побудували, відкрили регіональні представництва. І дійсно, в нас один із основних таких акцентів, на яких наголошує Уповноважений, — щоб ми були ближче до людей. В принципі, цифри статистики це якраз і показують», — розповів Василь Донець.

За даними звіту, у 2025 році до Уповноваженого з Миколаївської області прийняли та опрацювали 4473 звернення та 5398 повідомлень про порушення прав людини і громадянина.

Скриншот зі щорічного звіту представництва Уповноваженого у Миколаївській областіСкриншот зі щорічного звіту представництва Уповноваженого у Миколаївській області

Найбільше звернень стосувалися громадянських прав — 3858. Ще 341 звернення стосувалося соціальних прав, 228 — свободи від дискримінації, 208 — економічних прав, 148 — особистих прав та 126 — прав дітей. Чотири звернення стосувалися політичних прав, ще чотири — культурних. Також зареєстрували 72 звернення без суті порушеного права та 409 — щодо інших прав.

— Структура звернень приблизно така ж, як і по всій Україні. В першу чергу до нас звертаються дуже багато останнім часом — це сім’ї військовополонених, особи, зниклі безвісти, військовослужбовці. На другому місці — зазвичай такі питання, які стосуються соціально-економічного життя. Це пенсії, лікарні і все, що з цим пов’язане», — зазначив Василь Донець.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець. Фото: МикВістіПредставник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Херсонській та Миколаївській областях Василь Донець. Фото: МикВісті

Окремий напрям роботи представництва — захист прав військовослужбовців, ветеранів, військовозобов’язаних та родин військових, які перебувають у російському полоні або зникли безвісти за особливих обставин.

Упродовж 2025 року представники Омбудсмана провели 33 зустрічі з родинами військовополонених та зниклих безвісти. У них взяли участь понад 1600 людей. Також опрацювали близько 300 телефонних звернень і понад 100 письмових звернень від родин.

За даними щорічного звіту, одним із проблемних питань у 2025 році стали зміни законодавства щодо нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям, які зникли безвісти. Через це виникали проблеми з переглядом раніше ухвалених рішень, строками розгляду заяв та документів, а також із перенаправленням звернень від ТЦК та СП до військових частин.

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Зазначається, що ці проблеми мали системний характер та сприяли зростанню соціальної напруги.

Серед інших проблем представництво називає недостатню обізнаність родин щодо алгоритмів обміну військовополонених та розшуку зниклих безвісти, порушення строків надання відповідей на звернення військовими частинами та недостатню взаємодію між окремими державними органами та військовим командуванням.

Нагадаємо, у червні Україна повернула з російського полону ще 160 захисників. Майже всі вони перебували в неволі з 2022 року.

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Автор
Даріна Мельничук
Даріна Мельничук
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має фахову журналістську освіту та працює з темами культури, політики, фоторепортажами, інтерв’ю й відеоформатами.

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