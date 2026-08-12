У ДЖКГ Миколаєва вважають, що тариф на утримання будинків треба підвищити з ₴5 до ₴12 за м²

начальник управління сталого розвитку міста Департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Володимир Ніколайчук. Фото: МикВісті

У Миколаєві середній тариф на управління багатоквартирними будинками становить 5,28 гривні за квадратний метр, однак для повноцінного регламентного утримання будинку він має бути щонайменше 12 гривень. При цьому конкретну суму мешканці кожного будинку мають визначати окремо, залежно від його стану, площі, прибудинкової території та переліку необхідних робіт.

Про це під час міського брифінгу розповів начальник управління сталого розвитку міста Департаменту міського господарства Миколаївської міської ради Володимир Ніколайчук, пишуть «МикВісті».

У Миколаєві середній тариф на управління багатоквартирними будинками становить 5,28 гривні за квадратний метр. Водночас економічно обґрунтований тариф для регламентного утримання будинку сьогодні має становити щонайменше 12 гривень за квадратний метр.

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При цьому йдеться не про встановлення єдиного тарифу для всіх будинків. Конкретна сума, за словами Володимира Ніколайчука, має залежати від особливостей кожного будинку, його стану, кількості необхідних робіт, площі прибудинкової території та інших витрат.

— Так, ви правильно розумієте, що треба підвищуватитамриф . На яку конкретну суму це має кожен будинок економічно враховувати для себе, — сказав Володимир Ніколайчук, відповідаючи на запитання про необхідність підвищення тарифу до 11-12 гривень.

За його словами, нині середній тариф у Миколаєві становить 5,28 гривні за квадратний метр, а в різних будинках він коливається приблизно від 3 до 9 гривень.

— Яка сьогодні поточна ситуація в Миколаєві? 5,278 гривні за квадратний метр — це середній показник тарифу на управління багатоквартирними будинками по Миколаєву. Тобто він варіюється на сьогодні від 3 гривень до 9 гривень з копійками, — пояснив Володимир Ніколайчук.

Що варто знати про тарифи на утримання багатоповерхівок. Фото: Інфографіка Департаменту міського господарства міськради Миколаєва

Хто визначає тариф

Посадовець пояснив, що до 2018 року тарифи на утримання багатоквартирних будинків затверджували органи місцевого самоврядування. Після зміни законодавства рішення про розмір плати фактично перейшло до співвласників будинку.

— До 2018 року тарифи на управління, тодішнього утримання багатоквартирним будинком, затверджували органи місцевого самоврядування. З 2018 року і станом на сьогодні тариф на управління може затвердити або рішенням загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, або на договірних засадах з управителем, або за результатами відкритого конкурсу з вибором управителя багатоквартирними будинками, — сказав Володимир Ніколайчук.

За його словами, фактично саме співвласники мають вирішувати, скільки вони готові вкладати у власний будинок і який перелік робіт необхідний для його нормального утримання. Водночас централізованої міської статистики щодо тарифів на управління будинками немає.

— Централізованої міської статистики і динаміки розподілу цього кошти в нас, на жаль, немає. В нас немає єдиного якогось інструменту. Ці дані ми збирали по крихтах — із звітів Держстату або з протоколів та договорів, які безпосередньо нам подають, — розповів Володимир Ніколайчук.

Що варто знати про тарифи на утримання багатоповерхівок. Фото: Інфографіка Департаменту міського господарства міськради Миколаєва

Чому тарифи в будинках різні

Володимир Ніколайчук зазначив, що немає однієї універсальної частки тарифу, яку можна було б спрямовувати, наприклад, виключно на благоустрій двору. За його словами, на це впливає площа території, яку необхідно обслуговувати, стан будинку та додаткові послуги.

— Є невеличкі будинки з великою територією, є так само великі будинки з маленькою територією, або є суміжні території, або є ті території, які власники, навпаки, хочуть ще доутримувати, — пояснив посадовець.

За його словами, частка витрат на благоустрій у різних кошторисах становить приблизно 19–29%. На розмір тарифу також впливають сезонні роботи.

— Зимовий фактор — це прибирання снігу та посипання протиожеледними засобами чи сумішами протиожеледних територій. І так само літній фактор вступає на різницю. Це прибирання опалого листя та покіс трави на прибудинковій території, — сказав Володимир Ніколайчук.

Крім того, в окремих кошторисах до тарифу включають не лише благоустрій території, а й, наприклад, прибирання сходових маршів.

«Тариф у три-чотири гривні — це ілюзія економії»

Однією з головних проблем Володимир Ніколайчук називає збереження низьких тарифів у частині будинків протягом багатьох років. За його словами, деякі управляючі компанії досі намагаються утримувати тариф на рівні 3-4 гривень за квадратний метр, щоб не втратити клієнтів.

— Є така тенденція більше серед управляючих компаній, що залишається на цьому привабливому соціальному рівні тариф, умовно, на три, на чотири гривні за квадратний метр, на якому вже нічого не робиться, але управляюча компанія не хоче втратити на цьому ринку свої позиції, — сказав він.

Володимир Ніколайчук вважає, що такий підхід створює проблеми не лише для управителя, а й для самих мешканців.

— На жаль, в нас є випадки приватних управляючих компаній, які досі граються в історію 3-4 гривні за квадратний метр у дев’ятиповерхівках з ліфтами, з освітленням місць користування, — зазначив він.

За словами посадовця, у результаті мешканці починають звертатися до міської влади зі скаргами на стан будинку, хоча значна частина відповідальності за його утримання лежить саме на співвласниках.

— І це закінчується все тим, що співвласники, не знаючи, як відбуваються ці механізми, як відбуваються ці процеси, звертаються, авжеж, до міської влади. І свій негатив щодо утримання свого будинку вони теж направляють до міської влади, — сказав Володимир Ніколайчук.

Він називає низький тариф «кризою» і говорить про необхідність його поступового перегляду.

— Складові тарифу вже давно підвищились, тому і, на жаль, це криза — те, що тариф залишається на тому низькому рівні, — заявив посадовець.

Що варто знати про тарифи на утримання багатоповерхівок. Фото: Інфографіка Департаменту міського господарства міськради Миколаєва

Що відбувається, якщо тариф не переглядати

За словами Володимира Ніколайчука, штучне збереження низької вартості послуги створює так званий «прихований борг» будинку. Він пояснив, що за тарифу, якого недостатньо для повноцінного обслуговування, управитель може виконувати лише найбільш базові роботи: ліквідовувати аварійні ситуації, готувати будинок до опалювального сезону, прибирати територію. Водночас масштабніші проблеми накопичуються.

— Це про ілюзію так званої економії, але насправді це заморожений тариф, — зазначив Володимир Ніколайчук.

Він навів приклад будинків, де тариф не змінювався з 2018 року.

— Тобто останні вісім років. Я навіть не беру період зараз економічних проблем, а беру доковідний період, коли це було логічно. За цей час змінювалося все: і мінімальна заробітна плата, і податки, і окремі складові цього тарифу. Але є ті, на жаль, хто не змінює, — сказав він.

За його словами, у такому випадку будинок начебто продовжує функціонувати, але проблеми лише відкладаються.

— Так, якось утримується регламентно будинок. Мінімальне якесь усунення аварійних ситуацій, підготовка до опалювального сезону, якесь прибирання. Але накопичується ряд проблем, які неможливо вирішити в рамках того тарифу, який існує, бо нема взагалі ніяких накопичень, — пояснив посадовець.

Володимир Ніколайчук називає це «міною сповільненої дії», яка згодом вибухне необхідністю значно більших витрат.

Водночас, за його словами, близько 97% житлового фонду Миколаєва приватизовано, тому власники мають усвідомлювати свою відповідальність за стан спільного майна.

Чому електроенергія та інші витрати впливають на тариф

Окремо на брифінгу Володимир Ніколайчук говорив про зростання вартості складових послуги. За його словами, тариф на саму послугу управління в Україні зростав значно повільніше, ніж окремі витрати, які входять до його структури.

— За результатами аналізу даних від Держстату ми бачимо, що зростання тарифу на житлову саму послугу дуже повільне в порівнянні, наприклад, з комунальними послугами, — сказав він.

Найбільше, за його словами, зросла вартість електроенергії.

— Електроенергія виросла на 63,6% тільки за останній рік. При цьому послуга управління зростає в середньому по Україні всього на 11,2%. Це офіційні дані Держстату, — зазначив Володимир Ніколайчук.

Саме тому, за його словами, тариф, який роками не переглядався, вже не відповідає фактичним витратам на утримання будинку.

У мерії бачать два варіанти підвищення тарифів

Володимир Ніколайчук назвав два можливі підходи. Перший — різке підвищення тарифу. Як приклад він навів Київ, де після проведення конкурсів на управителів у 2025 році тарифи для частини будинків суттєво зросли. За словами посадовця, у деяких випадках підвищення становило понад два рази.

Другий варіант — поступовий перегляд тарифу, або індексація.

— Є інший шлях — шлях поступового перегляду. Так звана індексація. Управителі та ОСББ мають відповідно до поточних змін складових тарифів переглядати його, — пояснив він.

Як приклад Володимир Ніколайчук навів зростання вартості електроенергії.

— Виросла електроенергія минулого року. Зібрати своїх співвласників, вирішити це питання: дивіться, в нас, на жаль, виросла електроенергія. Ми вже не вписуємося в ті плани, які ми планували на поточний рік та наступний рік, — сказав він.

Водночас окремі договори з управителями вже можуть містити умови автоматичного коригування певних складових тарифу.

Крім того, Володимир Ніколайчук наголосив, що 12 гривень за квадратний метр — це не сума, яку міська влада планує встановити для всіх будинків. Йдеться про орієнтир, нижче якого, на його думку, повноцінне регламентне обслуговування типового будинку стає економічно необґрунтованим. При цьому новобудовам, за словами посадовця, може бути потрібен ще вищий тариф.

— Ми не кажемо про новобудови, в яких є паркінги, сигналізації, більша прибудинкова територія, свої дитячі майданчики і супутні елементи або прилади, або обладнання, яке потребує ще додатково, — зазначив Володимир Ніколайчук.

Він також навів приклади будинків із власними свердловинами та системами очищення води, утримання яких потребує додаткових витрат.

— І це більше 12 гривень саме за суму, — сказав посадовець.

Водночас для невеликих будинків тариф може бути іншим. Володимир Ніколайчук навів приклад невеликого ОСББ на 11-й Поздовжній, де розташовані двоповерхові восьмиквартирні будинки.

— Люди умовно самообслуговуванням, або народним способом, обслуговують свої будинки. Вони не збирають на прибирання, вони хочуть встановити графік прибирання під власних. Там маленька спільнота. Це як маленька комуна, — розповів він.

За його словами, для такого будинку механізм утримання може бути значно дешевшим, оскільки самі мешканці беруть на себе частину роботи.

— Це успішний приклад, тому що я декілька років з ними спостерігав, то мені дуже подобався цей кейс. Як для маленької комуни — це було офігенне рішення, — зазначив Володимир Ніколайчук.

Що робити мешканцям, якщо послуги не надають

Крім того в Департаменті міського господарства додали, що мешканці можуть вимагати перерахунку, якщо управитель не виконує роботи, які входять до тарифу або змінити управляючу компанію

За його словами, спочатку мешканець має подати управителю претензію щодо неналежного або ненаданого обсягу послуг. Якщо управитель не реагує належним чином, мешканець може вимагати перерахунку.

При цьому Володимир Ніколайчук звернув увагу на поширену помилку: просто перестати платити за послугу не можна.

— Більшість людей, які звертаються до нас з цією проблемою, не виконують умови цього порядку. Вони просто вважають, що не надається нормальна послуга. Наприклад, не прибирається, хоча це є затвердженою частиною тарифу цього будинку. Вони звертаються до управляючої компанії просто з заявою усною, телефонною, або просто: «Чого ви не прибираєте? Я не буду платити. На жаль, це не буде підставою для перерахунку. Це буде несплата, за яку управляюча компанія може виставити, навпаки, стягнення у судовому порядку чи досудовому порядку», — розповів посадовець.

Якщо проблема має системний характер, мешканці можуть звертатися до Держпродспоживслужби або до відповідного відділу міського департаменту. Водночас посадовець вважає, що в окремих випадках найкращим рішенням може бути зміна управителя.

Під час брифінгу посадовець також пояснив, що капітальний ремонт покрівлі, фасаду, під’їздів чи ліфтів не можна автоматично покладати на міський бюджет. За його словами, це спільна сумісна власність співвласників багатоквартирного будинку.

— Це спільна сумісна власність приватна багатоквартирних будинків. Там доля міста в рамках тих неприватизованих квартир, які існують, дуже різна, — зазначив Володимир Ніколайчук.

Водночас місто може долучатися до таких робіт через відповідні програми співфінансування.

— В нас є програми в бюджеті, які ми приймаємо на сесіях міської ради, порядки до яких ми створюємо. Там прозора участь, співфінансування, — сказав він.

Також, за словами посадовця, Миколаїв може брати участь у державних програмах, зокрема програмах Фонду енергоефективності України.

Нагадаємо, у 2018 році у Миколаєві відбулось реформування системи надання житлово-комунальних послуг. На зміну старим ЖЕКам прийшла приватна керуюча компанія «Місто для людей». Поява компанії супроводжувалася гучним комунальним скандалом та суперечками і вже у грудні 2018-го, Окружний адміністративний суд Миколаївської області скасував результати конкурсу з визначення управляючої компанії, в якому перемогло «Місто для людей Миколаїв». У листопаді 2018-го в матеріалі про комунальні ЖЕКи зазначалося, що конкурс для мешканців Інгульського та Корабельного районів, а також мікрорайону Соляні вже відбувся і суд підтвердив його законність, визнавши претензії до компанії необґрунтованими. А перед тим, у жовтні 2018-го, Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив ЖКП «Південь» в оскарженні наказу департаменту ЖКГ Миколаєва про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків.

Станом на серпень 2026 року у Миколаєві 289 будинків, у яких наразі не визначена форма управління. Місто готується провести конкурс для визначення управителів таких будинків, однак через особливості зазначеного житлового фонду процес потребує додаткового опрацювання.