У Миколаєві управляючі компанії частіше стягують борги мешканців через суд після змін у законодавстві

У Миколаєві управляючі компанії через суд стягують борги мешканців: Фото: МикВісті

У Миколаєві управляючі компанії активніше звертаються до судів для стягнення заборгованості мешканців за утримання будинків.

Про це під час міського брифінгу розповів начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Миколаєва Володимир Ніколайчук, пишуть «МикВісті».

За його словами, управляючі компанії почали активніше звертатися до судів після того, як у 2024 році законодавство щодо стягнення заборгованості дещо змінилося. Водночас перед поданням позову компанії оцінюють, чи реально стягнути борг із конкретного мешканця.

— Тому що просто подавати до суду на людей, які не мають офіційного доходу, або, наприклад, на тих, у кого квартира перебуває у процесі спадкування після смерті власника, — тут є багато нюансів і проблем. Я точно знаю, що цей процес дуже активно почався у 2024 році, коли законодавство дещо послабили, — говорить Володимир Ніколайчук.

Він зазначив, що після початку повномасштабної війни законодавство певний час містило обмеження щодо стягнення заборгованості та припинення надання послуг. Нині ситуація дещо змінилася на користь надавачів житлово-комунальних послуг.

Водночас, за словами Володимира Ніколайчука, управляючим компаніям не завжди вигідно подавати до суду на людей, які виїхали за кордон і не мають офіційного доходу в Україні.

— Я ж вам нагадаю, що у 2022 році було запроваджено багато обмежень і заборон щодо стягнення заборгованості, компенсації та припинення надання послуг. Наразі ситуація дещо змінилася на користь надавачів послуг — їм стало трохи легше працювати з боржниками. Але треба розуміти, що з людьми, які вимушено виїхали з країни та залишили своє майно, складно заходити в судові процеси, оскільки, найімовірніше, вони наразі не мають офіційного доходу в Україні. Тобто рішення суду буде, але що з ним робити далі? Просто витратити три тисячі гривень на позов — це проблема. Тому наразі вони в основному працюють із тими боржниками, з яких реально стягнути борги і які є дійсно злісними, — зазначив він.

Начальник управління сталого розвитку міста Департаменту ЖКГ Миколаєва Володимир Ніколайчук. Фото: МикВісті

Володимир Ніколайчук розповів, що боржників умовно можна поділити на кілька категорій. Є люди, які мають можливість платити, але свідомо цього не роблять. Водночас є мешканці, які через фінансові труднощі не можуть погасити накопичений борг.

Для останніх, за його словами, існують механізми реструктуризації заборгованості. В ОСББ також можна врегулювати борг шляхом виконання певних робіт у рахунок заборгованості.

Окремо посадовець зазначив, що ситуація в ОСББ відрізняється від управляючих компаній. ОСББ, як правило, мають безпосереднішу комунікацію зі співвласниками, тоді як управляючі компанії обслуговують десятки будинків.

Водночас точної кількості судових справ щодо стягнення боргів саме в Миколаєві у 2025 році не назвали.

Володимир Ніколайчук навів приклад Києва. За його словами, у 2025 році там через канцелярію суду було подано понад 3 тисячі справ, переважно управляючими компаніями.

— Точні цифри я не знаю. Я знаю щодо 2025 року, тому що інформація подавалася через канцелярію суду. Це було понад 3 тисячі справ по Києву. Так, переважно це управляючі компанії. В ОСББ трохи інша історія. По-перше, вони давно взаємодіють зі співвласниками — ті, що створені умовно ще у 2016 році або раніше. У них дещо інша філософія взаємовідносин зі співвласниками. Там частіше виникає комунікація, тому що це невеликий соціум всередині одного конкретного будинку, рідше — кількох будинків. Все ж таки управляюча компанія — це бізнес, який обслуговує велику кількість будинків, — каже Володимир Ніколайчук.

Він додав, що управляючі компанії обслуговують десятки будинків, тому мають значно більший обсяг роботи та проблем із заборгованістю. Через це їм доводиться точково обирати боржників, щодо яких є реальна можливість стягнути заборгованість.

Нагадаємо, у 2018 році у Миколаєві відбулось реформування системи надання житлово-комунальних послуг. На зміну старим ЖЕКам прийшла приватна керуюча компанія «Місто для людей». Поява компанії супроводжувалася гучним комунальним скандалом та суперечками і вже у грудні 2018-го, Окружний адміністративний суд Миколаївської області скасував результати конкурсу з визначення управляючої компанії, в якому перемогло «Місто для людей Миколаїв». У листопаді 2018-го в матеріалі про комунальні ЖЕКи зазначалося, що конкурс для мешканців Інгульського та Корабельного районів, а також мікрорайону Соляні вже відбувся і суд підтвердив його законність, визнавши претензії до компанії необґрунтованими. А перед тим, у жовтні 2018-го, Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив ЖКП «Південь» в оскарженні наказу департаменту ЖКГ Миколаєва про оголошення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків.

Станом на серпень 2026 року у Миколаєві 289 будинків, у яких наразі не визначена форма управління. Місто готується провести конкурс для визначення управителів таких будинків, однак через особливості зазначеного житлового фонду процес потребує додаткового опрацювання.