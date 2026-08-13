«Це ідіотизм і стидовисько», — депутати Одеської міськради вимагають прибрати мішки з Дюка

В Одеській міськраді вимагають прибрати мішки з Дюка. Фото: Одеське життя

Депутати Одеської міської ради вимагають прибрати мішки з піском із пам’ятника Дюку де Рішельє та інших монументів у центрі міста.

Про це йшлося під час засідання виконкому Одеської міської ради, 13 серпня, пишуть «МикВісті».

Депутат Олег Звягін від партії «Європейська солідарність» нагадав, що ще на попередній сесії порушував питання щодо демонтажу мішків біля Дюка та інших пам’ятників у центрі Одеси. За його словами, він тоді наголошував, що такі конструкції можуть більше нашкодити пам’ятникам, ніж захистити їх від обстрілів.

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— Я підіймав на минулій сесії міської ради питання щодо того, щоб прибрати мішки біля Дюка і біля інших взагалі пам’ятників у нашому центрі міста. Скажіть, будь ласка, чи вивчали ми це питання? Тому що це скоріш нашкодить цим пам’ятникам, ніж збереже їх від якихось обстрілів. Скажіть, хтось вивчав цю ситуацію і чи є в нас все ж таки вже дата, коли це все можуть прибрати? — запитав Олег Звягін.

Очільниця Департаменту культури, туризму та охорони культурної спадщини Олена Іванова відповіла, що питання вивчали разом із фахівцями в галузі архітектури.

— Так, питання це вивчалося. Ми дійшли висновку з фахівцями в галузі архітектури, що потрібно зробити аналіз стану, в якому знаходяться ці пам’ятники, і вирішити, чи потрібно їх розблоковувати від мішків з піском. Наразі буде проведений такий аналіз і після висновків фахівців буде вирішено, чи є необхідність повністю їх відкривати, чи в такому стані вони зможуть продовжувати зберігатися, — сказала Олена Іванова.

Депутат Олег Звягін зауважив, що з моменту його попереднього звернення минув уже місяць, але жодних практичних змін не відбулося. Він запропонував не створювати додаткові робочі групи та не проводити численні наради, а просто прибрати конструкції й оцінити результат.

— Ну, просто вже місяць пройшов з моменту підняття питання. Ми будемо проводити аналіз збирати робочу групу? Чи ми можемо зробити там ще декілька десятків нарад з приводу цього? Може, ми просто приберемо це все і відкриємо, подивимось на це все? Нічого ми ж не прибирали навіть. Просто приберемо і все зробимо, — заявив депутат.

Олена Іванова повідомила, що найближчим часом на обстеження має вийти комісія. Водночас конкретну дату вона назвати не змогла, пояснивши, що до роботи планують залучити зовнішніх фахівців.

Перший заступник міського голови Ігор Коваль після цього попросив Олену Іванову прискорити вирішення питання.

Депутат Роман Сеник, обраний від партії «Опозиційна платформа — За життя» (позафракційний) поставив під сумнів необхідність залучення фахівців для визначення того, чи можна зняти мішки з Дюка. На його думку, процедура фактично зводиться до того, що спеціалісти мають зняти один мішок, оглянути пам’ятник і вирішити, чи можна залишити його відкритим.

— Я перепрошую, ми беремо фахівців, які знімуть один мішок піску і глянуть, чи воно може стояти. Я правильно розумію? Ми про цей захист, про Дюка. Тобто ми шукаємо якихось фахівців, які просто візьмуть мішок з піском, поставлять його в сторону і скажуть: може стояти так, чи треба все ж таки? Ви серйозно? — заявив Роман Сеник.

Депутат Роман Сеник назвав таку ситуацію абсурдною та запитав, чи справді міська влада серйозно розглядає проведення окремої експертизи для цього. Він нагадав, що коли захисні конструкції встановлювали на пам’ятниках, фахівці вже мали давати відповідні висновки.

Він заявив, що замість нових погоджень міські служби можуть просто взяти вишку, демонтувати мішки, прибрати територію навколо пам’ятника, почистити її та відкрити Дюка й інші монументи.

— Ви що, жартуєте? Які можуть оцінити стан? А коли ці мішки ставили на пам’ятники, фахівці давали свої заключення? У нас є експертний висновок, що Дюка треба закрити мішками? Ну ви жартуєте, ми реально будемо робити галас навколо того, що ми будемо спеціалістів викликати, які знімуть мішок з піском і скажуть: «Ви знаєте, да, можна зняти, бо це, напевно, воно не дихає, це ненормально». Ну це ідіотизм просто. Треба завтра взяти «Зеленбуд», попросити вишку, зняти ці мішки, вивезти це все сміття, почистити, помити і зробити, щоб Дюк і всі решта пам’ятників були відкриті, – сказав Роман Сеник.

Роман Сеник також розкритикував зовнішній вигляд Приморського бульвару. Він наголосив, що в Одесі зараз є туристи, які ходять центром міста, тоді як один із головних символів міста фактично захований за мішками. На його думку, це виглядає абсурдно та псує вигляд міста. Він також поставив під сумнів ефективність мішків у разі прямого ракетного удару та зазначив, що вже минув не перший рік повномасштабної війни.

У відповідь Ігор Коваль запитав, хто нестиме відповідальність, якщо після демонтажу в один із пам’ятників влучить ракета.

Роман Сеник заявив, що готовий взяти цю відповідальність на себе. Він пообіцяв у разі пошкодження відновити пам’ятники за кошти свого депутатського фонду.

— Я буду винний. Я візьму на себе цю відповідальність. Я з коштів свого депутатського фонду відновлю ці пам’ятники. Якщо серед всіх, хто сидить у цій раді, немає смілості просто взяти на себе відповідальність і сказати, що це позорище просто. Що це просто стидоба. В центрі міста стоять пам’ятники з мішками. Ну, вже це ж не 22-й рік. Ми вже зрозуміли, вже п’ять років війни. Ми вже все зрозуміли. Вже можна спокійно забути про ці пам’ятники. Вже нікому вони з точки зору цього не військові об’єкти, — заявив Роман Сеник.

Депутат Олег Звягін додав, що Одесу продовжують відвідувати туристи та іноземні делегації, які хочуть побачити Дюка та інші знакові місця міста, однак туристам доводиться пояснювати, де саме знаходиться пам’ятник, оскільки через мішки його фактично не видно.

Він додав, що в разі пошкодження пам’ятників місто зможе їх відновити за аналогією з будівлями та пам’ятками архітектури, які вже постраждали від обстрілів.

Наприкінці обговорення Роман Сеник запропонував Олегу Звягіну вже наступного ранку зібрати депутатів і власноруч продемонструвати, як можна прибрати захисні конструкції.

Ігор Коваль після цього попросив Олену Іванову прискорити вирішення питання з урахуванням пропозицій депутатів.

Нагадаємо, що пам'ятник герцогу де Рішельє (Дюку) в Одесі накрили мішками з піском ще на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році задля захисту від можливих обстрілів.

Нагадаємо, наприкінці жовтня 2025 року пам’ятник Пушкіну в Одесі закрили орієнтовано-стружковими плитами.

Раніше, у січні 2025 року, унаслідок ракетної атаки на історичний центр Одеси було пошкоджено близько 15 пам’яток культурної спадщини.

Перед тим, у вересні 2024 року, Італія виділила 45 мільйонів євро на реставрацію пошкоджених архітектурних об’єктів Одеси — за ці кошти планувалося відремонтувати п’ять визначних пам’яток культури.