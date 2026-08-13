Водойми Одещини міліють: в озері Катлабух рівень води опустився до критичної позначки

Озеро Катлабух. Фото: Одеська міськрада

На Одещині знижується рівень води у Дунаї та Дністрі, однак наразі критичних позначок річки не досягли. Водночас складнішою є ситуація з Придунайськими озерами, зокрема Катлабухом та Китаєм.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

В інспекції зазначили, що отримують інформацію про рівні води від Ізмаїльської районної державної (військової) адміністрації та Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю.

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За їхніми даними, рівень води на водопостах Дунаю та Дністра дійсно знижується. Проте наразі показники не досягли небезпечних значень і залишаються із запасом до встановлених критичних рівнів.

— За наявними даними, загроз для населення та водогосподарського сектору поки не очікується, — повідомили в інспекції.

Водночас проблемнішою залишається ситуація з Придунайськими озерами. Йдеться про Кагул, Ялпуг, Картал, Кугурлуй, Катлабух, Китай та Сасик.

Особливе занепокоєння викликає рівень води в озерах Катлабух та Китай. Там він суттєво знизився, а в Катлабусі вже досяг критичної позначки.

За даними інспекції, це створює ризики для водної екосистеми Придунав’я та може ускладнити забезпечення водою населення і сільського господарства.

Щоб стабілізувати ситуацію, на Катлабусі вже розпочали примусове наповнення озера за допомогою насосних станцій. В інспекції продовжують стежити за гідрологічною ситуацією в Одеській області та отримувати актуальні офіційні дані.

Таким чином, наразі підстав говорити про критичну водну кризу на Дунаї та Дністрі немає. Водночас ситуація на окремих Придунайських озерах залишається складною та потребує подальшого контролю.

Раніше повідомлялось, що на Одещині рівень води в річці Дунай біля міста Рені опустився до позначки -14 сантиметрів, що є найнижчим показником за понад 50 років спостережень.